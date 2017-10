Al presidente de la Liga de Fútbol

Esta misiva tiene como destinatario al presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, el dirigente deportivo Jorge Jofré. No al intendente, no al político, no al ingeniero. Respetuosamente le pido, en nombre de varios colegas, que en este nuevo súper evento que se desarrollará en el estadio Antonio Romero, se tomar alguna previsiones con la prensa que va a trabajar, no del que va de espectador.

Gracias a sus gestiones vimos a los grandes del fútbol argentino en Formosa. Afortudamente nos estamos acostumbrando. Se agradece. Por ende, ya es tiempo de corregir errores de principiantes.

Rogamos que, para el partido de hoy (River-Defensa y Justicia) los periodistas que, insisto, van a trabajar puedan desarrollar su tarea con normalidad. A quienes se les asignan pupitres les resulta muy incómodo hacerlo en medio de plateistas y “colados” en esos espacios destinados a los “difusores” de lo que en nuestra provincia suceda.

Vimos a comentaristas de radios de provincias vecinas “estirar el cuello como jirafas” para relatar partidos; periodistas gráficos pidiendo espacio en las cómodas cabinas para radio y TV. Señor Jofré, sepa usted que no hay orden. Se mezcla público y trabajadores de prensa. Sería bueno ordenar.

Muchos que le palmean la espalda, también reclaman mejores condiciones para cumplir su función, pero callan. No queremos privilegios. Pretendemos mejor ordenamiento de los espacios. Pondría las manos en el fuego por la gente de prensa que le “pone toda la onda” y busca siempre soluciones, pero éste es un detalle a corregir. Si lo hacemos público, es porque ya lo reclamamos en privado.

Estamos ante un evento excepcional?, si. Pero además de mostrar orgullosos un campo de juego en óptimas condiciones, fiestas deportivas sin incidentes, bellos fuegos artificiales y una excepcional vidriera para que la provincia se muestre al país, le agregamos un espacio para la prensa escrita, el resultado sería óptimo.

Usted sabrá resolver este pequeño problema, tiene sobrada y demostrada capacidad de gestión y organización.

Con la sana intención de aportar una crítica constructiva.

Juan Coco (en nombre de varios)