“El cambio verdadero se hizo con este gobierno” dijo Gildo, que puede hacer actos hasta este viernes

Desde Laguna Yema, donde inauguró la nueva infraestructura edilicia del hospital de la localidad y entregó una ambulancia, el gobernador Gildo Insfrán destacó que “el cambio verdadero se hizo con este Gobierno” y que los formoseños “no estamos dentro de ese cambio del que hablan” desde Nación, ya que con un claro objetivo electoral se prioriza sólo a los sectores más concentrados del país y de más altos niveles adquisitivos.

“Hoy acá hay una transformación. No voy a usar esa otra palabra porque está muy gastada y es verso. El cambio verdadero se hizo con este Gobierno, estas cosas que hoy nos hablan es un verso, no estamos en ese proyecto, dentro de ese cambio del que ellos hablan”, enfatizó (ver video).

Precisó que “la macroeconomía te muestra los datos y dice que aumentó la construcción, excelentes resultados, es cierto, pero en la estadística puede mostrar lo que uno quiere. Cuando te dicen eso no es una mentira, pero la verdad dicha a medias sigue siendo mentira”.

“Esos crecimientos que ellos indican en la macroeconomía no se dan en todo el territorio de la Nación, sino en los lugares más concentrados, donde tienen mayores niveles de ingresos, que son Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, que son los distritos que a ellos les interesan porque con eso tienen más o menos el 75, 80% del electorado. Eso pasa cuando se piensa en resultados donde no se tiene en cuenta a la gente y sí al mercado”, remarcó el primer mandatario.

Seguidamente, diferenció que “nosotros tenemos una ideología diferente, porque para nosotros el centro de nuestra acción es el hombre y la mujer. Entonces, todo lo que hacemos lo hacemos pensando en ellos. Si lo hiciéramos por cuestiones electorales seguramente no íbamos a estar en Yema, estaríamos en cualquier barrio de la ciudad capital, donde van a haber más electores, más votantes, que aquí. Pero a nosotros nos interesa que todos los formoseños, vivan donde vivan, tengan el acceso a la salud, la educación, a Internet, a una vivienda, a un trabajo… esto es lo que nosotros buscamos y es lo que estamos viendo, las transformaciones que estamos viendo, que vienen de estructuras básicas”, ejemplificando ello diciendo que “si nosotros no hubiésemos tenido la ruta 81 nada de lo que estamos viviendo acá sería posible. La ruta 81 nos cambió la vida”.

Sin embargo, agregó que “sólo con la ruta 81 no íbamos a tener energía. Llegó la energía con la línea de 500 kv y la de 132 desde Ibarreta a Juárez, más de ocho estaciones transformadoras que fueron dando una estructura importante para que hoy podamos mirar esto con un futuro promisorio”, mencionando además el soterramiento de más de dos mil kilómetros de fibra óptica y las obras de acceso al agua. “Fuimos resolviendo el problema del agua, que es crónico en toda la región. Inclusive nos visitan personas de otros lados que vienen a hacer inversiones aquí, las que no hubieran venido si no hubiésemos tenido todas estas cosas”, resaltó.

“Pero no nos quedamos de brazos cruzados –significó. Estamos formando recursos humanos que puedan trabajar en estos lugares con capacidad. Es decir, un desarrollo armónico. Todos juntos, con el centro de todo que sigue siendo el hombre. Lo que hoy venimos a hacer acá es un puntito más en toda esta cuestión sistémica de la que estamos hablando”.

Para finalizar, dijo que “el hospital de Laguna Blanca se está haciendo de nuevo, porque es un hospital distrital enorme, no se puede terminar. Se estaba haciendo con fondos nacionales y desde que asumió el nuevo Gobierno avanza con un papelito, otro papelito…”.

“Dentro de 20 días tenemos una cita de honor, el momento donde cada uno tiene el arma más poderosa, el voto, les pido que nos sigan acompañando para seguir mejorando cada día más, para que el formoseño se sienta cada día mejor”, concluyó el primer mandatario.