El gobernador acusó a Macri de apretar a los gobernadores para echar a Julio De Vido del Congreso

Gildo Insfrán, que encabezó un acto en Buena Vista, la insto a estar preparada porque esta registrándose una intensa campaña contra la provincia a través de los medios de comunicación.

También apuntó sus dardos políticos contra Mauricio Macri al afirmar que el “señor Presidente” estuvo “apretando personalmente y por los medios de comunicación a los gobernadores y a los diputados” en virtud de la última sesión de Diputados que trató la expulsión de Julio De Vido, donde el oficialismo no logró el objetivo .

“Esa es la República?”, se interrogó para , trascartón,darle la razón al Papa Francisco cuando expresara, después de la victoria de ese equipo, que el revanchismo que vendría seria peor al de 1955.

También recordó un artículo publicado por un medio porteño que señalaba que el gobierno nacional seria implacable con cuatro provincias, entre ellas Formosa, por el comportamiento de sus gobernadores y que de acuerdo a ello sería más o menos intensa la campaña electoral.

“Cuando se publicó creímos que se trataba de un suelto periodístico más. Pero con el correr del tiempo nos dimos cuenta que era cierto porque asi están actuando”, indico para pasar a mencionar lo que aconteció, entre ellas, la manifestación periodística contra Formosa.

Dijo que lo ocurrido debe servir de ejemplo a los formoseños para saber la razón por la que hay que estar unidos. “Hoy se enoja porque la provincia tiene en un fondo unificado equis cantidad de plata porque hay que pagar sueldos, obras….eso es una buena administración, algo que ellos no están en condiciones de mostrar”, señalo respondiendo a un artículo periodístico del diario El Comercial que afirma que el estado provincial tiene 5 mil millones de pesos en sus cuentas fiscales, y buena parte de ella “en plazo fijo”.

A modo de ejemplo, dijo que no pueden demostrar que ha bajado el déficit presupuestario como lo prometieron yas que lo duplicaron; dijeron que iban a controlar la inflación y la llevaron al 40% aunque ahora dicen que la bajaron casi a la mitad; lógico que ello ocurra porque si aumento la inflación en un 100 por ciento y después la bajo a 50 no creo que sea un éxito porque primeramente , en el 2016, se cometió la barbaridad de llevarla a 100 con una devaluación que fue terrible.

También critico el manejo del dólar al señalar que mientras para el gobierno nacional no tiene importancia su evolución si la tiene para los consumidores que deben soportar el alza constante de los precios.

“Estas cosas son las que nos tienen que hacer razonar; por eso espero que para el examen del 13 de agosto vayamos con alegría a votar con compromiso y sabiendo que los candidatos, sea quien fuere, no nos van a fallar porque ellos están compenetrados en un modelo formoseño varias veces ratificado por el pueblo”.

“Hablan de la república y del respeto a la división de poderes, luego quedan al descubiertos al ver el papelón del señor presidente en estos últimos días, apretando personalmente y por los medios de comunicación a gobernadores y diputados”.

Insfrán, parafraseando a Perón , dijo que los desencuentros se producen cuando se dejan de lado los ideales y se privilegian los intereses personales para reconocer que eso fue lo que le ocurrió al justicialismo permitiendo que acceda a la conducción de los destino del país a quienes , a su criterio, llevan a la Argentina por caminos equivocados.

Sus expresiones se conocieron este jueves durante sendos actos llevados a cabo en Buena Vista y El Espinillo donde inauguro obras al servicio de la educación y convirtió en propietarias de viviendas a nuevas familias formoseñas a las que entregó las llaves y los correspondientes títulos de dominio.

Insfran insistió en la necesidad de volver a los ideales entre los que menciono a la patria grande, al pueblo feliz , a la independencia económica, a la soberanía política y a la justicia social, señalando que “esas son las cosas que nos tienen que unir, mas aun en estos momentos que estamos viviendo y que son muy duros porque muchos connacionales y comprovincianos no llegan a fin de mes “.

Al referirse a las actuales autoridades nacionales, recordó que en 2015 cuando estaban en campaña “nos prometieron el oro y el moro y nos decían que por el hecho que el señor Macri llegase a la presidencia la banca internacional llegaría al país con una lluvia de dólares para inversión”. “Es cierto; llego una lluvia de dólares pero ninguna para inversión productiva sino para una bicicleta financiera en el marco de una política que deberán pagar varias generaciones de argentinos”, subrayo.

El gobernador dijo que, cuando así se expresa, se ofenden los integrantes de la oposición en Formosa que defienden esos intereses y menos los del pueblo mayoritario formoseño. “Pero no voy a parar de decirlo porque estoy convencido que este no es el mejor camino para la Argentina”, afirmo.

UN PLAN INEXISTENTE

En ocasión de visitar Buena Vista rindió homenaje al profesor Robinson Luis Miño, el primer profesor de enseñanza secundaria que tuvo Formosa y cuyo nombre le fue impuesto a la escuela que estaba inaugurando , la número 1297 de su gestión y que ,lo aclaro, no fue construida a través del Plan Belgrano sino de recursos genuinos de la provincia.

A propósito del Plan Belgrano, insistió que “no existe, solo existe en la verba porque en la realidad no hay ningún plan, es mentira”, para desafiar a que le muestren una sola obra que fue iniciada o licitada en la provincia: “Si logran hacerlo, lo voy a felicitar desde el presidente para abajo; pero estoy seguro que eso no se va a dar porque no existe en todo nuestro territorio”.