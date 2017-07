Hoyos denunció “vandalismo” contra carteles del Plan Belgrano

“La violencia de la campaña electoral llegó también a los carteles de obra del Plan Belgrano” denunció el delegado en la provincia Blas Hoyos. “Hace pocos días cuando vinieron funcionarios del ministerio del interior -el 17 de julio- estaba intacto” contó refiriéndose al cartel ubicado en la rotonda de la cruz (en el acceso sur) de la ciudad, “que ha sido totalmente arrancado quedando solo parte de su estructura del bastidor de chapa. Se trata de un cartel de importantes dimensiones que informa sobre datos fundamentales de esta importante obra del plan de aguas y redes cloacales por un monto de $ 245.655.391,46″.

“Es muy sugestivo que una estructura tan grande cuya destrucción requiere de algún equipamiento mínimo como escaleras, pinzas y machetes no haya sido visto por personal y/o las permanentes patrullas de la policía sexta que se encuentra a escasos 300 metros en línea recta, o de la guardia y serenos del círculo de suboficiales de la policía ubicado a 20 metros y de otro de los grandes negocios de una zona que también esta tan fuertemente iluminada” indicó Hoyos.

“Es por todos conocido el gran enojo que viene causando en las autoridades provinciales el reemplazo de la cartelería en la mayoría de las obras realizadas de parte del gobierno nacional bajo el programa del Plan Belgrano en la provincia y que incluso ha generado un discurso belicoso y agresivo que bajaba de parte del mismísimo gobernador de la provincia, acompañado de adjetivaciones violentas como enemigos, forroseños, traidores, malnacidos etc.. Actitud sobre la que reiteradamente llamamos a la reflexión alertando sobre las conductas violentas que podrían disparar, no puedo responsabilizar a nadie en particular sobre estos actos vandálicos pero quien otro podía tener interés en destruir y capacidad para liberar la zona sin que nadie actúe”, concluyó el delegado del Plan Belgrano en la provincia.