“Qué nos importa que no haya McDonald’s!!”, mejor “La Cabañita”

El ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, respondió a las declaraciones del periodista Diego Madoeri realizadas al diario La Nación. El conductor de Radio Uno Formosa había afirmado que la fórmula de Insfrán es haber conseguido que todos dependan de él. “De hecho, desalienta públicamente las inversiones, la llegada de empresas, porque eso generaría empleos fuera de su alcance, gente que no le debería nada. Los que viven del Estado son, para él, voto cautivo.”

“Es una verdadera maldición que no haya un McDonald’s en Formosa?” se preguntó Gonzales, y se respondió: “Y a mi que me importa!!!. total, ellos no van a saber jamás lo que ha sido ir a comer una noche a La Cabañita” (local gastronómico de los 90, ubicado en la esquina de España y Fontana) manifestó el funcionario provincial.