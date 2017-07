Los radicales buscan cambiar una provincia históricamente peronista (y gildista)

La matriz electoral de Formosa, es básicamente peronista. A esta afirmación, basadas en datos estadísticos, se le suma la condición de gildista. El resumen electoral, sobre votos a gobernador desde 1983 a la fecha, evidencia el perfil de la ciudadanía formoseña.

En esa avenida circula el radicalismo que, ahora con el viento a favor de la administración nacional busca revertir en las urnas la adversa situación política de este lado del Bermejo. Recostado en el programa macrista “Argentina Con Vos” recorre la provincia “llevando soluciones” que durante décadas no tuvieron. Con ese panorama “están embalados”, esperanzados y sueñan con la gobernación en el 2019. Lograron el primer paso. Evitaron una interna entre Buryaile y Naidenoff y miran las disputas de poder de los gildistas. Mientras hacen proyecciones y numerología, consideran que “éste es el momento” que tienen las herramientas para crecer en las urnas.

Enfrente tienen la historia. El peronismo nunca perdió una elección provincial. Es más, con la llegada de Gildo Insfrán al quinto piso de la Casa de Gobierno, las diferencias se han evidenciado. Pero, siempre, la última palabra la tiene el pueblo.

“El cambio se viene. La gente aplaude los techos azules, pero pide trabajo genuino, del sector privado” dijo el diputado provincial Osvaldo Zárate. “Las obras que manda a construir Gildo (Insfrán) no tienen control y duran menos que los casamientos de Cristian Castro” ironizó el parlamentario.

Los oficialistas nacionales de Formosa están agrandados. “Gildo ya no maneja todos los hilos del poder” manifestó Enrique “Quique” Ramirez, titular del PRO, “la justicia federal le frenó sus pretensiones de ser candidato a tercer senador titular y lo obligó a ubicarse como suplente” expresó y adelantó: “cuando este miércoles se presenten nuevamente las boletas para las PASO, no descartamos otra impugnación” al gildismo.

LOS MEDIOS Y LAS REDES

Con una coyuntura poco frecuente para la clase política, donde las redes sociales -muchas veces- influyen fuertemente en la opinión pública, radicales y peronistas pujan por llevar la delantera. Una prueba de ello es el articulo publicó este domingo en el diario La Nación. La nota se potenció en facebook, mail y WhatsApp. Pero, los que vieron la nota en la edición papel son contados con los dedos de la mano.

Allí, la gente de Cambiemos sacó pecho y dijo lo que quiso en un medio nacional. Al gildismo le quedó responder por el diario La Mañana, con Leonardo Gialluca como espada de defensa.

La sociedad ha evolucionado más que los dirigentes y funcionarios. Con los nuevos tiempos dejaron de ser rehenes de la noticia. Hoy, leen todo, escuchan todo, miran todo y sacan sus propias conclusiones que las expresan en las redes. Además, se permiten ver como “se pelean por su voto” y de ello sacan provecho. Semanas atrás, la esposa de un dirigente peronista del interior recibió “una peluquería completa” de manos de Irina Zárate (Desarrollo Social de la Nación).

El “caudillo del pueblo” fue a visitar a “los compañeros”. Allí, contado por el propio funcionario comunal gildista, “muy sueltos de cuerpo, me pidieron un aire acondicionado tipo split” para poner en el living y “poder trabajar más cómodos en la peluquería”. Los formoseños, vieron “la veta” en la competencia que existe entre los sectores que tienen poder y decisión. Por ello, ahora los rehenes son los candidatos.

GILDO Y JOFRE

El ingeniero electoral e invicto en las urnas, Gildo Insfrán, calculadora y encuestas en mano mostró su sagacidad. Primero, en un discurso dirigido a sus seguidores llamó a evitar la interna. Y en los días se viene mostrando muy seguido con el intendente capitalino Jorge Jofré. Comparten actos y también salieron a recorrer obras juntos (acompañado de un fotógrafo).

El electorado es cada vez más impredecible. Hay nuevas formas de comunicar y muchos discursos de las tradicionales campañas electorales formoseñas “van quedando viejos”. Quien logre interpretar con más precisión al formoseño, se llevará los laureles en la noche de las elecciones.

La gran concentración de votantes de la capital, mayoritariamente de edades que oscilan entre 18 y 34 años, son claves y determinantes en las PASO y las legislativas de octubre. Por ello, seguirá potenciando económicamente a Jofré para mostrar una ciudad en crecimiento “sin la ayuda de Macri”.

Romper la hegemonía del peronismo en Formosa no será tarea fácil para la UCR. Pero se conforman que “meter 6 diputados provinciales, romper el dos tercios en la Legislatura para llevar a los ministros a interpelaciones”.

El sector gildista que busca destronar a Jofré agachó la cabeza y comprendió el mensaje. No quedan dudas que el primer mandatario se “puso la campaña al hombro”, como siempre, y esta vez no se dejará encantar seductores chupamedias. Se conoce que tiene trato y diálogo más fluido con dirigentes que, en tiempos de bonanza del kirchnerismo, no eran tenido en cuenta.

LA GENTE Y LAS OBRAS

Las peleas entre radicales y peronistas cansan a la gente. Poco le importa quién inaugure una obra, le importa que se construya y sea duradera. A Formosa vienen Boca y River a jugar fútbol porque hay un estadio de fútbol. El Antonio Romero fue inaugurado el 16 de Julio de 1981, en tiempos del gobierno militar.