Zorrilla: “Nada que le sirva al ser humano se puede fundar en la mentira”

En el marco del 116°Aniversario de la Fundación de Misión Tacaaglé, el ministro de Cultura y Educación, Alberto Zorrilla afirmó que “nada que le sirva al ser humano se puede fundar en la mentira (…) estamos viviendo tiempos complejos, que nos plantean nuevos desafíos (…) en educación principalmente, nos plantea que tenemos que pensar lo que decimos, porque a veces repetimos frases hechas como su fuesen verdades.

Por ejemplo: “hemos perdido la cultura del trabajo” si uno mira dice: “de qué vive esta gente entonces si no trabaja, vive de dádivas, de pensiones y demás, ¿y eso alcanza para vivir? Si eso es un apoyo a la familia, eso no cubre todos los gastos que necesita una familia, entonces tenemos que empezar a revisar; y uno camina por las calles y encuentra gente trabajando (…) y es trabajo digno, a mí más me parece que se ha perdido la cultura de resarcir convenientemente el trabajo de nuestros compañeros trabajadores” enfatizó.