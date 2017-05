Juancho Díaz Roig dice que gobierno nacional está “destruyendo” el país; “esto empeora día a día”

El diputado nacional por el FPV Juan Carlos Díaz Roig brindó detalles sobre la reunión que mantuvo junto a otros legisladores con el titular de la Unidad Plan Belgrano, José Cano: “Lo central para nosotros es el gasoducto, el acueducto y el puerto es decir, el manejo de los recursos hídricos, estas son las obras que estaban programadas por nuestro equipo y han sido defendidas por Gildo desde hace mas de 10 años”.

“Tenemos 19 obras asignadas y no han hecho ninguna, la única que ha avanzado y muy poco, es el pequeño tramo de la ruta de Formosa a Resistencia, personalmente plantee el reordenamiento territorial, nosotros no podemos seguir con estas concepciones liberales porque, si el estado no interviene y queda todo a criterio del mercado, la gran concentración de capital que hay en pocas manos en este momento, este gobierno solo gobierna para el 10% más rico del país, este dinero se invierte en especulaciones financieras, sobretodo en dólares y evasión de los dólares al exterior” lamentó.

“Vienen a destruir un país, lo están destruyendo y esto empeora día a día”. (Juan Carlos Díaz Roig, diputado nacional hasta el 10 de diciembre del 2017).

Con respecto a la concentración de recursos que se vuelcan exclusivamente en la ciudad capital y sus alrededores, el senador afirmo: “nuestra provincia no tiene la posibilidad de hacer actividades privadas porque el estado no la fomenta, el estado persigue a las pymes, el estado hace cerrar empresas. Si no planteamos firmemente el reordenamiento del estado, van a seguir fundiendo al país, ningún país serio puede progresar con un 45% de la población en el 2 % del territorio, tenemos que descentralizar y para eso es necesario invertir, ellos hacen al revés, nos sacan a las provincias los impuestos y se los llevan a Capital Federal”.

Con el mismo énfasis se refirió a las supuestas inversiones provenientes de China: “No hay nada nuevo, la única noticia nueva y que no es buena, es que una empresa china de la cual es socio Mauricio Macri, quizás haga en el futuro un millón de viviendas, es lo que prometió Macri”.

Además se encargo de responder los dichos del senador Luis Naidennof en un programa de televisión nacional; el mismo afirmó que la construcción se encuentra en crecimiento en la provincia: “Naidenoff miente descaradamente al decir que creció la construcción, pregúntenle a la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) , hay 6.000 obreros fuera del sistema, yo no sé como un Senador de la Nación puede mentir así, es claro que vienen a destruir un país, lo están destruyendo y esto empeora día a día, cada vez los trabajadores y los jubilados ganan menos”, finalizó.}