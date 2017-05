La carpa itinerante en Formosa: “es un reclamo político, no partidario” dijo Branchi

El secretario general de la Agremiación Docentes Formoseños (ADF) entidad base de Ctera, Luis Branchi, dijo hoy que la carpa nacional itinerante de los docentes habilitada hoy en la plaza San Martín de la ciudad de Formosa, es “un reclamo político” pero aclaró que “no es partidario”.

El gremiliasta explicó que los fondos para solventar los gastos de la protesta: “salen del aporte de los 480 mil afiliados” indicó, “hemos resuelto salir con la escuela itinerante para luchar por el millón doscientos mil docentes que hay en todo el país”.

“Esto no es un gasto, es una inversión. Invertimos para que el gobierno nos escuche algo que se aprende en la escuela: las leyes están para ser cumplidas, y hay una ley que dice que no tienen que llamar a paritarias.

“La tarea de la escuela itinerante es como escuela buscar el esclarecimiento y el conocimiento de que estamos pidiendo, como lo hacemos, para que nos convoquen a la paritaria nacional docente. El gobierno nacional confunde diciendo que no tienen porqué llamar a paritarias porque no tienen escuelas, no tienen docentes, sin embargo la ley de financiamiento educativo los compromete a llamar a paritarias y sentarnos a discutir, mientras la ley este vigente la tienen que cumplir, la tienen que ejecutar” precisó.

Durante su estadía, en la carpa se realizarán radios abiertas, “charlas explicativas con el fin de concientizar a la población sobre el porqué del reclamo docente”

Alejandro De Micheli secretario de prensa de CTERA, explicó es ésta “la primer posta después de la escuela pública itinerante en el Congreso de la Nación, hay mucho entusiasmo, mucha alegría para poder replicar en Formosa lo hecho en Buenos Aires, explicar a la población cual es nuestra lucha, que no es solamente una lucha salarial sino que el reclamo

A la inauguración asistieron referentes gremiliales locales y de provincias vecinas, funcionarios municipales, el intendente de El Colorado Mario Brígnole y el titular del Instituto Pedagógico Provincial y ex diputado nacional Orlando Aguirre.

Los organizadores adelantaron que para la jornada de cierre de las actividades en la provincia norteña se aguarda la visita de Roberto Baradel y Hugo Yasky, y no descartan un encuentro con autoridades del ministerio de Educación provincial.

Rubén Chávez, secretario gremial de ADF dijo que la escuela itinerante “servirá para explica la lucha docente, tan desprestigiada desde del gobierno nacional y los medios hegemónicos”.

“Cuando se confunde el enemigo común, los trabajadores perdemos. Tenemos que estar unidos en beneficio de la Patria, el país, que es lo que hacemos los docentes, cuando reclamamos escuela pública para todos” agregó el sindicalista.