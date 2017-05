Para el objetivo octubre de los políticos se cruzan elecciones, internas, candidatos, juventud y el pueblo

Por: Elio Albarenga

Hay un aprendizaje importante en la experiencia de perder y ganar , esto da la posibilidad a la sociedad de analizar objetivamente, dejando el sentimiento de lado, para poder avanzar y buscar el bien, pero el bien que incluya a todos.

Es importante expresarnos, pero, expresarnos desde una opinión formada en base a mi realidad y no a través del sentimiento que me genere ver que en Capital Federal no funcionan los subtes.

En octubre vendrán las elecciones de medio término. Allí se definirán los senadores, diputados, diputados provinciales y concejales que tendrán la Cámara Alta y Baja, las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes de todo el país, estos, muy importantes en las aprobaciones de proyectos o no, para el crecimiento de las sociedades.

Actualmente, gran parte de la sociedad ve con muchas deficiencias las capacidades de manejar las competencias en el interior de los partidos políticos. Se ven muchas internas que perjudicam al elector, y las líneas partidarias se volvieron difusas, mostrando muchas veces las miserias humanas de los candidatos a los que en ciertos casos, solo les interesan sus ambiciones personales y no colectivas.

A falta de esto, muchos candidatos son puestos a dedo y perjudican quizás a los partidos por no tener ese candidato la legitimidad tanto de sus compañeros, correligionarios y hasta de la propia gente.

Recordemos una de las ultimas internas que hubo en el país fue la de la UCR en el año 2003 entre Rodolfo Terragno y Leopoldo Moreau, que llegó a la Justicia por acusaciones de fraude.

Ahora bien. Entre tanta interna, que beneficia siempre a otro, entre tantas idas y vueltas, entre candidatos puestos a dedo, existe en la actualidad una política más ética, más sana y es gracias a la participación de la juventud que entendió el verdadero significado de la política, que es el de servir, de comprometerse, el de cambiar para bien la realidad.

Vemos como esta generación se forma constantemente, lo que los hace idóneos para ocupar cargos públicos, por eso es importante fomentar la participación activa de los jóvenes en todos los aspectos relacionados con la política votar y ser votados entre otros.

En este contexto y con la mirada puesta en octubre, también muchos jóvenes votaran por primera vez y el trabajo de los candidatos será más complejo porque tendrán que conquistar con propuestas superadoras a un sector que utiliza mayormente las redes sociales para comunicarse, entonces la comunicación política del candidato será primordial para convencer de que la participación de ellos en el proceso electoral es de suma importancia para la sociedad.

Los candidatos tendrán que saber que les preocupa a los jóvenes. La educación pública, el boleto estudiantil gratuito, algo que fue promesa de campaña de Jofre y que hoy ya esta implementado, las oportunidades laborales y de esparcimiento que le permita desarrollarse en su entorno, algo que le pueda brindar su ciudad o provincia.

También deberán contar con un relato político que apele a las emociones del electorado para encontrar dentro de las opciones electorales un cambio o no de modelo a la hora de hacer política y dirigir la ciudad, la provincia o el país, el timbreo, el OPNGT, las actividades territoriales, Argentina con Vos, torneos de fútbol, caminatas por los barrios, charlas con vecinos, capacitaciones en oficio, todo suma para el electoral. Pero ojo, el ciudadano de a pie sabe que las cosas no están bien.

Algunos de los nombres que podrían aparecer en las boletas de octubre serían: Edgar Perez, Marcelo Sosa, Rafael Olmedo, Marcelo Ugelli, Celeste Ruiz Diaz, José Delguy, Carlos “Yayi” Flores, Ricardo Buryaile, Yanina Insfrán, Fabricio Carletti, Carlos Lee, Marito Romay, Micha Bernal, Marcos Amarilla, Indio Vega, Cacho Larracet, Pepe Mazó, Quique Ramirez, Mario Arce, Fabián Olivera, Jose Mayans, Luis Naidenoff, Ramiro Fernández Patri, Juanchi Diaz Roig, Malena Gamarra, Chiquito Villalba, Hugo Arrúa, Miguel “Mono” Montoya, Osvaldo Zárate, Carlos Joselo Robles entre otros.