Video / Paraguayo choca a ladrones que salían de robar en su casa

#LaPlataNoAparece / HOY JUEVES CONTINÚA EL PARO DE COLECTIVO. Se Agrava El Conflicto entre los choferes y la empresa. CONTINÚA EL PARO, NO SE NORMALIZÓ SERVICIO “Desde las 14 horas no había servicio de transporte urbano de pasajeros, por falta de pago de sueldo de los empleados”. LA PROTESTA SE IBA A EXTENDER POR DOS HORAS, PERO NO HUBO ACUERDO. Reclaman pago de salarios adeudados.