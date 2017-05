Intendente de Perín, decepcionado con Macri y Buryaile

El intendente de Perin, Diego Romero, aseguro que “con Buryaile nos juntamos, el me llamo a su casa, y ahí le dije que hay que firmar el convenio de obras para la planta de agua, me dice que salió la planta de agua para Perin, valuada en 28 millones, lo único que tenes que hacer me dijo, es plantar la bandera de Macri, pero hasta hoy la planta de agua no se está construyendo. Me siento decepcionado”, afirmó el jefe comunal en FM Espacios 99.5.

“Me defraudaron, tenía grandes expectativas con el gobierno nacional, soñaba que las respuestas iban a llegar a Perin, pero no llegó nada, excepto unas computadoras y nada más” concluyó.