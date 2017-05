Confirman al juez Lijo al frente de la causa que investiga a Boudou por un contrato con Formosa

La Sala I del Tribunal de Apelaciones rechazó una recusación presentada contra el juez Ariel Lijo por el socio de Boudou y también indagado en la causa, José María Nuñez Carmona, quien había pedido apartar al magistrado de la investigación, según la resolución a la que este jueves accedió Télam.

Con esta resolución, del 27 de abril pasado, y al quedar confirmado en el caso, Lijo podrá avanzar en resolver las situaciones procesales de los indagados y en ordenar nuevas declaraciones.

En la causa se investiga la firma de un contrato por 7,6 millones de pesos con The Old Fund, para el asesoramiento en la reestructuración de la deuda provincial, un área en la que esa firma no tenía experiencia.

Además, fue su primer contrato y al abonarse se dio como comprobante la factura número 3 de The Old fund, cuando las dos primeras habían sido anuladas.

Nuñez Carmona sostuvo que el juez podría prejuzgar en la causa debido que ya lo procesó junto a Boudou en la causa por la ex imprenta Ciccone, que investiga delitos en su proceso de quiebra y venta al mismo fondo de inversión The Old Fund , cuando Boudou era Ministro de Economía en el kirchnerismo.

El socio de Boudou había argumentado que LIjo emitió opinión sobre lo ocurrido con la firma del contrato en Formosa al procesar a los acusados del caso Ciccone, algo que la Cámara descartó.

En ese entonces la causa penal por la firma del contrato entre Formosa y The Old Fund era llevada en otro juzgado, el de Sebastián Casanello, y luego pasó a Lijo por decisión de la Cámara Federal.

“Las reflexiones transmitidas por los Jueces en sus resoluciones no autorizan su recusación cuando ellas hayan sido volcadas sobre puntos cuya dilucidación corresponde al juicio en que se plasman”, consideraron los camaristas Eduardo Freiler, JOrge Ballestero y Leopoldo Bruglia en la resolución a la que accedió Télam

Lijo ya indagó en la causa a Boudou, Nuñez Carmona y al ex titular de The Old Fund y supuesto testaferro Alejandro Vandenbroele. Además tiene pendiente de resolución un pedido para indagar en la causa al gobernador de Formosa Gildo Insfrán, hecho por el fiscal del caso Jorge Di Lello.

Di Lello pidió indagar también a quien fuera ministra de Economía provincial en 2009, Inés Lotto de Vecchietti, porque “tuvieron una participación clave en la maniobra investigada, puesto que ambos, de acuerdo a sus funciones en la provincia, dictaron distintos actos adminsitrativos que resultaban estrictamente necesarios para poder perfeccionar la maniobra”, sostuvo.

