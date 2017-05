Robos: los formoseños somos estúpidos, los de afuera son muy vivos o la ciudad está cada vez más insegura?

Sin necesidad de dinamitar una caja fuerte, ni utlizar armas de guerra como en Ciudad de Este; a cara descubierta los ladrones asaltan a familias formoseñas. Aquí, donde el crimen perfecto parece ser común (pocas veces se descubre a los autores), el ministro de Gobierno se mantiene cómodo en su despacho de Casa de Gobierno.

La ola de robos continúa: los formoseños somos estúpidos, los de afuera son muy vivos o la ciudad está cada vez más insegura?.

Jorge González superó los efectos políticos y mediáticos del trágico enfrentamiento que terminó con dos muertos en Colonia La Primavera; también la violenta represión policial en el Colegio Nacional. González, culpó a las redes sociales como gestor de la violencia en Ingeniero Juárez. González recibió un reto en público de parte del gobernador Insfrán mientras recorrían una dependencia policial que inauguraban “el pescado se pudre por la cabeza, y acá hay olor a pescado podrido” dijo Gildo y los ocasiones testigos ni pesteñeaban, no murmuraban, casi que ni respiraban.

El sentido común indicaba: viene el cambio de ministro y de Jefe de Policía. González sigue en su despacho. El entonces Jefe de Policía, Bernabé Escobar fue removido y reemplazado por otro Insfrán (Ángel, el comisario); pero Bernabé nuevamente fue llamado por González para sumarse al gabinete como subsecretario de Lucha contra el Narcocrimen.

Jorge González también conoce de inseguridad. Su casa particular en el barrio Villa La Pilar, una madrugada recibió impactos de bala. González, el ministro, calificó de “forroseños” a quienes no comulgan con el idaerio gildista. A González no lo eligió la gente, la eligió y le renueva el cargo Gildo Insfrán. A González, con eso le basta y sobra.

LA REALIDAD

Pero la realidad, el día a día del formoseño, observa como crece la inseguridad. Es cierto que sucede casi lo mismo que en muchas localidades argentinas. Es mal de muchos, pero.. no queremos adoptar un consuelo de tontos…..

Por ello cabe la pregunta: Es tiempo de cambiar funcionarios? o de cambiar políticas de seguridad?

