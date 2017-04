Juárez, el pueblo que se cansó de los políticos y la violencia, salió a la ruta a pedir paz (video)

Desde hace varios años Ingeniero Juárez es sinónimo de escándalos y malos ejemplos. Desde las cámaras ocultas de Telenoche, pasando con los nombres de próceres en los DNI de los aborígenes de la zona, hasta la madrugada de este viernes santo cuando el canto despertador de los gallos se mezclaban con el ruido de los disparos de la Policía que intentaba calmar la furia de los aborígenes.

Con la memoria fresca de la histórica lluvia de unos días atrás, en medio del barro y con horas de sueño sobre sus espaldas, los jaurenses no tienen paz y se hacen sentir en las redes sociales.

Tampoco olvidan las peleas entre el ex intendente Cristino Mendoza y su hermano, los videos que se viralizaron cuando detuvieron a un concejal, las polémicas jornadas electorales con los originarios siendo objeto de valor por un día.

De todo eso, y mucho más, se cansó el pueblo. Por eso salió a la calle. Para que se escuche su clamor, porque los jóvenes estudiantes encabezan la protesta, porque quieren futuro; porque están cansados. Y tienen razón.

LA REALIDAD DE HOY VIERNES SANTO

“Estamos en el Barrio Villa Hermosa, esto parece una guerra. Estamos en pascuas y el miedo es impresionante. Estamos sin dormir cuidando la casa de nuestros padres. No es psicosis como dijo el ministro (de Gobierno, Jorge) González. Vine a pasar las Pascuas y estamos sin dormir escuchando tiros que no cesan y gente que huye llorando de sus casas. Estamos yendo a cortar la ruta en señal de protesta, porque queremos PAZ. Anoche los abor ígenes amenazaron que hoy quemaban más casas. Son cientos ellos y pocos policías. Anoche mas o menos 100 criollos ayudaron a la policía. Es incontrolable, yo vine por pascuas desde Bs As y no se puede creer lo que sucede, sentíamos que estábamos en una guerra literal”.