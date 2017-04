Aumento para docentes según Patiño: “Un 30% con sabor a nada y un 20 que no es 20”

Como todos los años, en estas dos décadas de gobierno de Gildo Insfrán, los trabajadores sentados en la incomodidad de una grada de madera, vemos a través del coro de medios “autorizados “ la parodia de una paritaria”, donde los de siempre, festejan las ocurrencias porcentuales con que nos “sorprende” el Gobernador, reflexionó Nilda Beatriz Patiño, secretaria general del Gremio de los Docentes Autoconvocados.

Igualmente, aclaró Patiño, este aumento en nuestros salarios es un paliativo ante los constantes incrementos de tarifas de luz, agua, electricidad, gas, mercaderías, transportes, sumado al endeudamiento que tenemos los trabajadores para cubrir nuestras necesidades y los anuncios de otros nuevos.

Este año como siempre, el valor del porcentaje termina tapando el básico miserable, que nunca llega siquiera a cubrir la canasta básica, de una inflación que ante cada medida económica del Gobierno Nacional se incrementa, solo con pequeñas pausas entre el debate falso de los trabajadores –a través de las redes sociales- donde se acusan de macristas o cristinistas, desestabilizadores, o complacientes, de demócratas o tiranos, de eternos esperanzados o apurados hambrientos.

Mientras miramos, medimos, calculamos, tenemos la sensación de que la zanahoria –a pesar de su brillante color naranja-, esconde en las cifras que el 20 % de marzo no es en realidad 20, y que el treinta final termina con sabor a nada. Pero como siempre, el “30 por ciento” será el ejemplo promovido por los diarios, revistas especializadas y cuantos canales puedan financiar que la provincia tiene un gobernador generoso que nos quiere hacer creer que lo que está ofreciendo es el doble de lo que el resto ofrece, y es en realidad un espejismo.

Pero debemos ser claros y respetuosos con los compañeros que han venido sosteniendo la lucha, haciendo paros y marchas en toda la provincia y explicarles que es un aumento que incorpora al básico las sumas en negro del 2015 pendientes, que a septiembre será parte del 2016; pero que agrega sumas no remunerativas del 2017. Hoy nuestro salario mantiene un porcentaje de dinero que no va a pasar a los aportes jubilatorios.

Frente a la incertidumbre vamos a solicitar a Economía precisiones técnicas de cuál será el criterio para abonar las sumas no remunerativas. Y de qué manera impactará el impuesto a las ganancias en el caso de los empleados/docentes más antiguos y/o con zona inhóspita.

Patiño explicó que durante la semana que viene se realizarán consultas en las escuelas y colegios (mandato escrito) para escuchar la opinión de los docentes sobre este anuncio y las acciones a seguir; indicando que a pesar de lo aparatoso de esta noticia, nada de lo solicitado en numerosos petitorios fueron respondidos positivamente.

Entonces, las preguntas que debemos hacernos, dijo la dirigente gremial, en cada escuela, colegio, oficina es ¿Dónde está escondido el 20%? ¿Qué hacemos? Vamos a resignarnos mansamente al “así nomás e…” o vamos discutir por la utopía de alguna vez ver sentados a los gremios que legalmente están constituidos en proporción de quienes representan, discutir salarios, condiciones laborales, legislación.

O nos vamos a limitar a la chicana barata promovida a través de los redes sociales, para decir o escribir ¡jajaja, viste como Gildo lo jodió a Macri…! ¡Ni Vidal alcanzó lo que nos dio el gobernador…! y así continuaremos desarrollando la verdadera grieta; la que en cada bolsillo refleja la clase social a la que pertenecemos.

Además, amplió, La lucha en todo el país no terminó con este anuncio. 14 provincias aun no acordaron sus salarios. NO HAY PARITARIA NACIONAL, y en Formosa NO HUBO PARITARIA PROVINCIAL.