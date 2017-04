“Formosa adeuda decenas de millones de pesos en rendiciones a la Nación” aseguró Zárate

“El Ministro Alberto Zorrilla es el responsable de que muchos docentes no cobren sus honorarios por falta de rendicion”.

El Diputado Provincial FAF (Frente Amplio Formoseño), Osvaldo Zárate dijo que la Provincia de Formosa le adeuda al Ministerio de Educación de la Nación $ 100 millones, en conceptos de programas que se ejecutan en el territorio, por ello muchos de los capacitadores no perciben sus haberes desde noviembre.

Consideró falso las afirmaciones del ministro de Educación Alberto Zorrilla en asamblea plenaria cuando dice que “no pagamos porque la Nación ha incumplido con el cronograma de pagos y por ello no hay fondos”, cuando en realidad la cartera a su cargo no rindió los fondos enviados desde el Gobierno federal.

La falta de rendiciones sobre los montos enviados desde el Gobierno Nacional es de vieja data, hace tiempo firman Actas de Acuerdo postergando rendiciones, luego sucesivos acuerdos se incumplen de manera sistemática por parte del Ministerio de Educación de la provincia haciendo imposible los desembolsos por parte de la Nación.



A PESAR DE ELLO EL GOBIERNO NACIONAL SIGUIO ENVIADO DINERO DURANTE TODO EL AÑO 2016

El Programa de Gestión Educativa y Políticas Socio Educativas tiene una deuda Histórica millonaria de los cuales solo se rindió cerca del 50%, encontramos aquí: Plan Fines, Pago a Tutores Docentes, Educación Sexual, Prevención y erradicación de violencia de género, Emprendedurismo escolar, Educar Igualdad, alfabetización y educación a jóvenes y adultos entre otro programas. Durante el año 2016 se enviaron a la provincia $ 24 millones según nos indica la Nación.

Programa Acciones de Formación Docente sigue igual suerte y adeuda rendiciones cercanas al 50%. Esto comprende todo lo relacionado con: Organización de encuentros docentes, Fortalecimiento de Equipos técnicos y Capacitación en general. Durante todo el año pasado se siguieron realizando los aportes correspondientes.

Acciones compensatorias en Educación: es la que más adeuda el 70% de lo enviado no tiene rendición. Alcanza este programa lo relacionado con: Parlamento Juvenil, Coro y Orquesta, Centro de actividades Infantiles (CAI), Encuentros para fortalecimiento educativo entre otros. Muchos de estos programas ni siquiera se ejecutaron a pesar de haberse enviado fondos durante todo el año pasado, según nos indican fuentes del Ministerio de Educación de la Nación.

Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica: también tiene graves problemas de rendición. Este programa comprende: Plan Inst. de Campo y Entornos (Rurales), Plan Inst. de Campo y Entornos para Formosa. Estos sirven para mejorar las Escuelas rurales y de la Ciudad de Formosa.

La provincia hasta hoy no hizo efectivo el pago de la última cuota de honorarios a los capacitadores contratados. El cual se adeuda desde Noviembre. Es decir no solo están en deuda a nivel nacional sino también con todos los trabajadores que habiendo cumplido sus funciones no reciben la retribución que corresponde.

El Ministro Zorrilla miente, adeudan rendiciones millonarias de los programas Nacionales que se ejecutan y lo sabe, la información recibida por parte de la Nación muestra acabadamente el incumplimiento en que incurre el Gobierno de Insfran casi en forma continua, haciendo peligrar la continuidad de los mismos.

“Piden como requisito para cobrar la firma de facturas anticipadamente (monotributistas), generando a los trabajadores el pago de los impuestos correspondientes cuando aún no se han efectivizado los mismos. Por ende en los papeles parece que se pagó todo, pero la realidad no es así, nos deben la última factura que entregamos desde hace 4 meses”, sintetizo un capacitador que todavía no percibió sus honorarios.

“Hay capacitadores que por pertenecer a la línea política del FpV son premiados con más de dos líneas de capacitación teniendo a veces más de tres. Lo cual es imposible poder cumplir como corresponde”, denunciaron desde FAF. Asimismo la utilización política partidaria de estos fondos para capacitación Docente son encaradas desde las más altas esferas del M.E. privilegiando el posicionamiento y acomodo de aquellos que comulgan con el FpV finalizo el legislador radical.