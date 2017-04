Procesado y absuelto por asesinato de 36 puntazos a una mujer, ahora está acusado de matar, descuartizar a otra en Villafañe

Un hombre de 36 años, estaba acusado de matar de 36 puntazos a María Belén Luján Delgadillo Rodríguez (trabajadora sexual paraguaya, radicada en el barrio San Antonio de esta capital) en la noche del 7 de noviembre del 2013, recuperó la libertad el 31 de marzo del 2016, al obtener la absolución de la Cámara Primera en lo Criminal del Poder Judicial de Formosa, integrada por Lilian Isabel Fernández, Ramón Alberto Sala (presidente) y María Laura Viviana Taboada. El fiscal en ese caso fue Alejandro Gustavo Postiglioni y la defensora oficial, Claudia Isabel Carbajal Zieseniss.

Ahora, está imputado como principal sospechoso de matar, quemar y descuartizar a Dominga Maidana (36 años) hallada -coincidentemente- el viernes 31 de marzo, una semana después del homicidio en la localidad de Villafañe.

NoticiasFormosa pudo saber que entre los antecedentes judiciales del acusado, se encuentran denuncias por hurto en Misión Laishí (1° de febrero de 1999); “por hurto de ganado mayor” en Villafañe el 29 de junio de 1999; también denunciado en la Comisaría Quinta (1° de noviembre del 2004). A su historial se le agrega un caso de lesiones denunciado en la Comisaría Quinta el 24 de enero del 2005; un hecho de lesiones ocurridos el 5 de noviembre del 2012 (Comisaría Cuarta); también denunciado en la Comisaría Quinta (1° de noviembre del 2004).

LA HISTORIA DE DOMINGA

Mari, compañera de trabajo de Dominga Maidana, contó al diario Expres que “la mujer de 36 años” desapareció el 18 de marzo, luego de haber asistido a un evento en Mercedes Cué y que apareció descuartizada y enterrada en tres bolsas en Colonia El Gato, a unos 20 kilometros aproximadamennte del poblado”.

Por la causa de Dominga, el principal acusado deberá prestar declaración en las próximas horas y no se descarta someterlo a un estudio que determine si están ante un caso de una persona misógina.

En principio no se había realizado “ninguna denuncia porque ella se fue a un campeonato de penales organizados por los hermanos de la víctima. Esa noche según lo manifestado por algunas personas ella se fue a comprar cervezas con una persona y como pensaron que ella se había ido con él, no volvió a su casa por lo que los hermanos no realizaron una denuncia ya que ella por ahí se iba dos o tres días de la casa, entonces nadie se preocupó por ella”.

EN LA POLICÍA. “Una hija (de Dominga) que estudia en El Colorado,fue a hacer la denuncia, pero ya habían pasado 8 días. La señora no tenía documentos, ni ropa y su celular dejó de funcionar la misma madrugada, cuestión que llamó la atención porque Dominga era adicta al teléfono; esa situación fue lo que más alertó sobre la situación”. A partir de ahí comenzaron a hacer averiguaciones.

la Policía halló partes el cuerpo de Dominga Maidana en tres bolsas de arpillera enterradas y mutilados en la parte posterior de una vivienda ubicada en la colonia “El Chaja”. El sospechoso fue detenido en una vivienda de una zona boscosa y secuestraron un arma blanca.

Los familiares comenzaron a buscarla y se generó una psicosis generalizada en el pueblo porque decían que habían encontrado a una mujer descuartizada y que se encontraba cerca de donde se había realizado el campeonato de penales. El viernes (31 de marzo), a la siesta, se la encontró en una colonia distante a 20 kilómetros de la ciudad de Villafañe”, contó Mari a QTH Radio.