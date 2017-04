El ministro Ibáñez se mostró preocupado por la recaudación fiscal nacional que afecta a las provincias y municipios

El ministro de Economía, Jorge Ibáñez, se mostró preocupado por la baja recaudación fiscal nacional que afecta directamente a provincias y municipios. Dijo que se debe a la caída en el consumo, y por lo tanto ene l IVA, impuesto coparticipable.

“Formosa está equilibrada, estábamos esperando el cierre del primer trimestre y la posibilidad de una paritaria nacional que siempre fija un sueldo testigo, eso no se dio, sabemos lo que está pasando con los docentes, etc. Tampoco se están dando las referencias nacionales de las provincias grandes, provincia de Buenos Aires y Córdoba han de tener la mayor cantidad de docentes de la Argentina y ninguna de las dos puede cerrar un aumento salarial con sus docentes. Hablamos de las más ricas, entonces esto es preocupante” dijo el titular de Hacienda.

Dijo que como provincia, “estábamos esperando el cierre del primer trimestre más optimista de lo que ocurrió, en marzo la recaudación fiscal comparada con lo presupuestado en 2016 cayó seis puntos, esto es muy grave y delicado, esperemos que en los próximos meses se recomponga, vienen vencimientos de impuestos”.

Agregó que “el problema de caída de la recaudación es porque cae el consumo, se cayó el IVA, que es coparticipable, las provincias y municipios reciben menos. Esta caída genera muchos problemas en los municipios. Si no se reactiva el consumo y el mercado interno, no se va a reactivar la recaudación fiscal y si eso no ocurre tendremos un problema”.