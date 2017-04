“Argentina con vos es un programa de gestión, el OPNGT es un operativo para ir y rendirle honor al gobernador” dijo Zárate

El diputado provincial del FAF, Osvaldo Zarate indico en una entrevista realizada en FM Espacios (99,5) que “el Frente Amplio Formoseño se está consolidando cada vez más en la provincia con la participación de programas nacionales como “Argentina con Vos”, ya que permite la interacción con los vecinos, logrando multiplicar de simpatizantes al frente”.

Primeramente, Zarate explicó que “Argentina con vos es un programa de gestión” y se diferenció del Operativo por Nuestra Gente Todo, al decir que “es un operativo para ir y rendirle honor al gobernador”.

En ese contexto detalló que “el año pasado brindamos más de 26 mil atenciones concretas con el operativo, y allí pudimos ver que de cada 3 formoseños uno está cobrando algún beneficio de Anses, esto nos da cuenta que hay cientos de miles de formoseños que perciben algún beneficio”.

“Hay 57 mil pensiones no contributivas en la provincia, y afiliados al Pami, de manera que cuando vamos con el programa la presencia de la gente es masiva”, resaltó Zarate.

El diputado del Frente Amplio Formoseño, detalló que “con el Registro Nacional de las Personas al oeste provincial y entregamos cerca de 1000 documentos, para renovar, porque lo que se hace con el RENAPER es la renovación, para hacer el DNI necesitamos que el Registro Civil de la provincia interactúe con nosotros y desde la provincia tenemos un no rotundo ante este pedido”.



Consultado a si tendrían inconvenientes en participar en el OPNGT, aseguró que “nosotros no tenemos problema en ir a Por Nuestra Gente Todo siempre y cuando se despartidice el operativo, porque si vamos a ir a un evento donde el orador simplemente dice gracias señor gobernador y nada más, no aprovechamos en si al programa, por eso nosotros tenemos la negativa del Presidente hasta de poner la foto de él, solo el Escudo Nacional y la Bandera, cuesta un poco que sea así a rajatabla porque también en el interior están nuestros correligionarios que a veces pretenden hacer algo de partidismo con esto”.

Con respecto a la visita del programa a Laguna Blanca, Zárate dijo “que esto es porque es una de las pocas localidades que faltan ir, fuimos a más de 15, además los vecinos de esa localidad lo venían pidiendo mucho a través de los dirigentes de Cambiemos de ahí”, asimismo agrego que seguramente estará el ministro Buryaile y el senador Naidenoff y si el intendente quiere ir no hay ningún problema, es mas siempre ellos están a la altura de las invitaciones, afectando policías, agentes de tránsito, pero lo único que no quieren es que los nombren porque dicen que podrían tener problemas”.

Off the record te dicen: tenemos prohibido ir a los programas de ustedes”, hay otros como Celauro de Clorinda que no tienen problemas en ir.

En relación a las elecciones de octubre, Zarate explicó que “primero tenemos que decidir quiénes serán los candidatos a senadores y diputado nacional para después de esto ver como armar la grilla de los diputados y concejales que nos representaran en las elecciones de este año”.

Tal es así que aseguro que hay un grupo de dirigentes del Frente Amplio que quiere que Ricardo (Buryaile), encabece la lista de senadores, para tener una mejor chance electoral, pero también hay sectores del radicalismo que quieren que sea Luis Naidenoff, yo sigo la primera idea.

Finalmente y al ser consultado sobre un a posible candidatura a diputado nacional dijo que, “si el radicalismo me postula, no tengo salida y tendré que serlo”.