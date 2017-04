6AenFormosa. “Carta abierta al trabajador que no paró”. Por Juancho Díaz Roig

Extraído su de cuenta de Facebook

“Yo no paro porque el país se salva trabajando” …Es el argumento mas esgrimido por quienes no pararon. Mas allá que fueron una minoría inferior al 10 %, y aún considerando que el paro del transporte, al ser total, implica aumentar el numero de algunos adherentes involuntarios a la medida de fuerza, creo oportuno compartir algunas reflexiones con los que resolvieron no parar.

Les pido que piensen un segundo en su situación laboral. Si tienen trabajo seguramente tienen 1).- Salario mínimo vital y móvil. 2) Aumento todos los años por las paritarias de su gremio con la cámara de los empresarios del sector en que trabajan. 3.- Vacaciones; 4)- Aguinaldo, estabilidad laboral. 5).-Indemnización en caso de despido.6)- JUBILACION.- 7)- Protección en caso de accidentes de trabajo enfermedades profesionales 8)- Asignación familiar para tus hijos. 9) Asignación escolar. 10).- Trabajo de 48 horas semanales, y descanso sábado y domingo.

Bueno, te informo que TODOS ESTOS BENEFICIOS SE CONQUISTARON PORQUE MILLONES DE ARGENTINOS HICIERON PAROS GENERALES, PARCIALES, MOVILIZACIONES Y LUCHARON para que vos tengas esto….

Me parece que, seguramente,no serías capaz de renunciar a estos beneficios, que otros conquistaron con paros movilizaciones y huelgas, para que vos los disfrutes. Y que inclusive, muchos murieron en la lucha por los derechos sindicales.

Por si fuera poco, en el gobierno anterior, durante 12 años, tu salario creció por encima de la inflación, y ahora perdió un 10 % (sólo en el primer año). Y durante 12 años creció la economía, y aumentó el empleo público y privado. Que en el 2015 se aumentó en 150.000 nuevos trabajadores privados. Que ahora despidieron a más de 300.000….

Sabías que el último paro general fue para pedir que no le cobren el impuesto a las ganancias al 10 % de los trabajadores de más altos ingresos ?… y que ahora lo pagan el 20 % de los trabajadores ? Tenés todo el derecho de no parar…y de creer el relato macrista y de TN y Clarín y la Nación.

Pero te pido que reflexiones… porque vas rumbo a que te bajen los salarios siempre por debajo de la inflación, a perder de nuevo el sistema previsional, a bajar las coberturas de las ART,, a que te obliguen a trabajar los sábados y domingos, a que te puedan despedir sin indemnización, porque contratarte y despedirte, es como “comer o descomer” …

Pensalo y ojala cambies tu actitud.

Solo los trabajadores salvaran a los trabajadores !!!