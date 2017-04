6A / Actividad privada trabaja, administracion pública adhiere al paro

No hay micros urbanos ni larga distancia. La mayoría de los empleados del Pami cumplen funciones. Trabajan estaciones de servicio, comercios del centro, supermercados. MUNICIPALES NO TRABAJAN. Las puertas del corralón de la avenida 9 de Julio, están llaveados. No se cobra estacionamiento medido. Para ATE-CTA, la adhesión al paro en toda la provincia es del 75%

PIQUETE. Camioneros bloquea Bercomat (ex Chamaco), le piden a la empresa que “pase” los afiliados del gremio mercantil aplicando el convenio colectivo de trabajo de su sindicato, en plena conciliación obligatoria.

En el Poder Judicial la adhesión ronda el 30/35 por ciento. Los jueces y secretarios están trabajando normalmente.

En colegios privados hay clases, también en algunas escuelas públicas se ven alumnos recibiendo clases.

NO HAY VERTICALISMO

Nelly Acosta es concejal peronista de Herradura, además de esposa del intendente Gómez y docente de la EPEP 33. Hoy, no se adhirió al paro, fue a trabajar.