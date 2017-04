Carta de Lectores: “Yo te estaré esperando”

FORMOSA, 05/04/17

CARTA AL LECTOR

YO TE ESTARÉ ESPERANDO

Estimada compañera/o colega:

Hace días que vengo pensando tantas cosas que no puedo charlarlo con cada uno de ustedes que había decidido escribir una nota, una carta, unas líneas en vísperas de un paro de 48 horas. Quiero empezar por reflexionar primero que todas/os somos trabajadoras/es, asalariados. Es decir, trabajamos o ponemos nuestra fuerza de trabajo -en el caso de los docentes- nuestro trabajo intelectual a cambio de un salario. Salario que nunca se correspondió al valor de la tarea, por eso es histórico el retraso o empobrecimiento del salario docente. Lo que no quiere decir que sea justo. Porque he escuchado a algunas señoras decir, “esto de ganar poco los maestros es de siempre”, y yo pregunto ¿y qué? ¿Por eso debe persistir así?

Otra cuestión es la que plantean aquellos que nos señalan “maestros eran los de antes, estos de ahora no tienen vocación”. ¿Alguien sabe cómo se pagan las cuentas con vocación? Y puedo seguir enumerando la serie de atropellos y desconsideraciones de la que somos objeto los docentes. Ahora bien, cuántos de los que repiten los slogans, frases saben que esto se corresponde a una campaña de desprestigio de los docentes y que abona un terreno para atacarnos y quitarnos las últimas conquistas laborales. (Jubilación, régimen de licencia, Estatuto Docente) Y, lo más grave y triste aún es que a veces son docentes, también, los que repiten esto.

Yo, que los escucho siempre, sin importar la hora o lo que a mí me esté pasando, les pido me escuchen un ratito; pero que me escuchen en serio y no empiecen a responder sin terminar la oración y piedra libre para insulto y chicana como en las redes sociales.

Estoy triste y preocupada porque me sé trabajadora y lo sé a ustedes también trabajadores, pero en estos días mucho se ha hecho y se hace para que no nos entendamos. Hay grandes maniobras de manipulación y de crispación para que actuemos alterados. Fanatizados y cero reflexión.

Hay en marcha en el mundo una gran reforma laboral, basta mirar la resistencia en Europa o también en países vecinos, donde se lee la noticia y hasta podríamos cambiar donde dice el país y se puede aplicar a Argentina. En ese contexto estamos, distraídos –a propósito- en discusiones secundarias, no menos importantes, pero secundarias. ¿Por qué? Porque se aprovecha cualquier situación, y cuando digo cualquier es cualquier/a para torcer la conclusión y así nos hacen opinar sobre el vestido de alguien, las joyas o el auto del otro. Son poderosos y eficaces. Saben que queremos escuchar y actúan sobre eso, sacando lo peor de nosotros.

A tal punto que hoy temo por la seguridad de nosotros/as dirigentes y docentes. Siempre hay alguno más fanático que el propio Jefe/a. Por ello, aprovecho esta oportunidad para hacerlos cargo, a la dirigencia nacional y provincial de cualquier situación que pueda darse; pues son incapaces de resolver esta situación en el marco de la ley, la tolerancia y el respeto de los derechos.

Estos sectores poderosos pudieron, a 34 años de la democracia que nos cuestionemos si protestar está bien o es desestabilizador, que aceptemos con absoluta naturalidad que nos escuchen los teléfonos, que nos filmen y que encima después las muestren. O sea, no se trata sólo de los aparatos del Estado haciendo su tarea de “recabar información” sino de hacernos saber, tipo algún periodista del espectáculo,” mirá que yo tengo esto de vos”.

Es claramente intimidatorio. Está mal compañeros, colegas que alguien, sea quien sea cuestione nuestro derecho a peticionar a las autoridades, a reclamar salarios, a exigir cumplimiento de las promesas electorales. Está mal que me escuchen, me graben y luego las publiquen. Si lo hacen en el marco de una causa judicial debe estar ahí nada más. No puede ser que después de los que nos tocó vivir como país yo, una trabajadora debe explicar que no soy vaga, delincuente, choriparena sí, porque digo está mal que nos modifiquen el régimen jubilatorio, la ley de asignaciones familiares, el régimen de licencias o el Estatuto Docente.

Porque reclame que en Abril hay colegas que aún no tienen designación y están trabajando desde Febrero, porque una de ellas va a dar luz y no tiene obra social, que le van a descontar cuando le paguen, tal vez en las automáticas de mayo que se pagarían en septiembre, pero no tendrá el servicio. Y esta proyección la hago porque todavía no se paga diciembre. Está mal que el Gobernador de la Provincia de Formosa no convoque a paritarias, esta mal que a esta altura del año debamos estar atentos a sus apariciones públicas para ver o escuchar si nos anuncia el aumento que él decide concedernos.

Está mal que el Presidente, mi Presidente votado recientemente diga que no tiene nada que ver con las escuelas y colegios y mantiene sí un Ministerio de Educación para dar directivas, órdenes, planes, evaluación docente, modificar régimen de licencias, estatutos, etc. Porque lo votamos para que sea responsable de toda la administración del Estado, porque las Provincias son autónomas no independientes, porque en la Argentina desde hace mucho hay desigualdad, de todo tipo y la salarial docente obviamente no escapa. Por eso se reconoció esa desigualdad y se estableció el Fondo Compensador Docente que se pagaba por docente de cada una de las Provincias con esa desigualdad reconocida.

Esa desigualdad no desapareció, pero nuestro Presidente dice que es injusto que nos paguen a todos los docentes de esas provincias por igual y porque los gobernadores se quedaban con ese dinero no hay más fondo compensador. A ver si se entiende, no desapareció la desigualdad, el Fondo Compensador sí.

Y no nos pueden decir que porque los gobernadores se quedaban con ese fondo nos sacan. O sea, a nosotros los trabajadores nos castigan. O peor, que nos diga no hay Paritaria porque me piden los Gobernadores, y ¿nosotros los ciudadanos?

Está mal que nuestro Gobernador se muestre enojado y hasta malo en los discursos públicos pero le concede a la Nación lo que ésta le “negocia” con promesa/envío de dinero. Me estoy refiriendo a la modificación de la Ley de Jubilaciones, la de Asignaciones Familiares, las designaciones de Interinos a Término cuatrimestrales en el Nivel Superior y podría seguir. Está mal que no salga a explicarnos que Formosa no pidió que no se convoquen a Paritarias o sí.

Está mal que jueguen al gato y al ratón y en el medio los trabajadores nos peleamos porque supuestamente somos de tal o cual bando. Está mal que nos diga el Ministro de Educación Nacional que nadie va a aprobar sin saber, venga a Formosa y aplauda la Promoción Asistida, y luego se “sorprendan” ambos con los resultados de la Evaluación Aprender 2016

Está mal que los que antes nos aplaudían porque protestábamos hoy nos señalen y descalifiquen; está mal que los que antes nos criticaban ahora pongan me gusta y compartan las publicaciones de Paro que antes aborrecían.

Y, por último, compañeras/os colegas está mal que en el medio de ese cambalache no nos reconozcamos nosotros los trabajadores y nos peleemos mientras ellos definen estrategias y nos embroman por todos lados. Está mal que aceptemos esto que nos está pasando así nomás, y no hacer nada. No decir ni hacer nada significa que está bien, que estás de acuerdo. O sea, no hacer Paro. Porque el Paro es Medida de Fuerza; es en el peor de los contextos sacar fuerza de tu debilidad de laburante, sacar de la bronca e impotencia que te provoca el atropello y la injusticia para animártele al patrón y hacer paro. Someterte al descuento, a la campaña de desprestigio, pero enfrentarla con lo único que ellos jamás podrán tener, porque no se compra, la dignidad.

Tal vez cuando leas esta Nota ya estemos algunos haciendo Paro. QUIERO QUE SEPAS QUE YO ESTARE ESPERANDO QUE TE SUMES. NO LE PIDAS AL GREMIO LO QUE NO LE DAS. Atentamente.

Prof. Nilda Beatriz Patiño

SECRETARIA GENERAL

GDA – FORMOSA