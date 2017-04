La lucha electoral en la capital del PJ y la influencia de Gildo

#Por: Elio Albarenga

La vigencia del gobernador Insfrán en la escena política provincial se da por una serie de aplastantes victorias que superaban el 60 por ciento de los votos en las elecciones, además por el rechazo de sus opositores tanto locales como algunos medios. En el escenario político provincial las incógnitas se centran básicamente en la oposición local, Luis si o Luis no, de ser positivo cumpliría sus 18 años como senador nacional, ante este escenario, Olivera, Zarate y Cía., fortalecen y ya trabajan pensando en octubre.

A estos, se los puede ver recorriendo la provincia, bajando a través de los diferentes organismos nacionales, políticas públicas para la gente. Por otra parte el peronismo formoseño tiene, como decíamos al principio a su mejor elector, el séxtuple y por mandato popular gobernador Insfrán. Pero aquí es donde aparecen las incógnitas y es la lucha por la capital. Si bien el actual intendente tiene por delante dos años más, muchos, piensan en que para poder lograr lo que prometió en campaña, deben tener sus funcionarios la legitimidad del soberano, algo que no está pasando ya que el ingeniero, se rodeó de técnicos y no políticos. El técnico, es técnico.

Hoy, Jofré mantiene una alta popularidad. La gente tiene aun un voto de esperanza de que se logrará la ciudad industrial y turística que se prevé. Ahora bien, llegan las elecciones de medio término y la presencia de Insfrán acompañando, tanto a los candidatos de Jofré en la ciudad como a las demás organizaciones políticas y también al FpV, proporciona un dosis de condimento especial, ya que el objetivo será ganar a la alianza que pueda surgir de Cambiemos –UCR.

Por estas horas, de eso no se habla a viva voz, es más, se pregona la unidad del peronismo, pero el soberano quiere y busca caras nuevas con proyectos, no con simples promesas. Hay quienes sostienen que aún existen nombres que representan el pasado, y a pesar de ser compañeros, “son el pasado” Entonces aparecen planteos de campaña.

¿Jofré jugara fichas fuertes generando alianzas para fortalecerse en el 2019?; ¿la oposición local jugaría sus cartas en Olivera y Zarate?, y ¿el FpV?.

Algunos “compañeros” creen que el FpV, para fortalecerse, debería hacer un giro de 360 grados y meter caras nuevas; buscar en aquellos dirigentes barriales que a sudor y lágrimas traccionan y traccionaron votos a favor del modelo formoseño. Además, en aquellos que por diferentes razones se alejaron de la arena y que también sumaron votos por fuera de la pecera.

Algo muy difícil, pero no imposible. El FpV siempre se caracterizó por la calidad de sus cuadros; entonces, aquí radica la importancia del acompañamiento del gobernador porque cuando se abren las urnas, se nota que los votos son de él.

Recordemos la campaña de las ultimas PASO donde “los candidatos” salieron ellos solos a caminar las calles de la capital y los resultados no fueron lo esperado.

En este contexto se ve una relación compleja entre la sociedad y la política, hay una opinión pública muy fuerte, que no se calla, pero que si sostiene a Insfrán, no así a dirigentes y funcionarios. Entonces, dependerá de él en estas elecciones el rumbo que tomara la ciudad hacia el 2019. Se fortalecerá Jofré?, volverá el FpV o habrá sorpresas desde la alianza Cambiemos-UCR?. Para octubre falta y no podemos anticipar resultados, pero si mirar a quienes conducirán los destinos de la ciudad, la provincia y el país, ¿este modelo o aquel modelo?.