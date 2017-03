Gildo Insfrán: “El que no está en condiciones de meter la nariz en la mierda, que no se meta en política”

El gobernador formoseño Gildo Insfrán defendió hoy a la clase política recordandouna frase del líder comunista ruso Lenín, aunque aclaró que no comparte si ideología, “quien decía que el que no está dispuesto de meter la nariz en la mierda, que no se meta en política”, e instó a no tener “miedo ni vergüenza de seguir” en ambiente “a pesar de tener mil defectos”, durante un acto de inauguración de escuela que encabezó en la localidad de Villa 213. VER VIDEO

En ese sentido, también destacó al “Papa Francisco” cuando dice que “es la forma más excelsa de la caridad. Así que no tengamos miedo ni vergüenza de seguir siendo político”, concluyó.

Insfrán se mostró molesto porque “la discusión política que hoy está ausente. Qué raro, por qué no se quiere discutir?” se preguntó tras la inauguración de la la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 303 .

En estos tiempos “parecería que (la política) es un concurso de belleza. Hacen ranking del mandatario más lindo, hacen comentarios sobre el vestido que luce la primera dama, donde duerme, en qué lugar se aloja, qué comen, que dice Antoñita… y la política?, para cuándo?” se interrogó.

También defendió el rol de la escuela pública y manifestó su discrepancias con expresiones formuladas por el presidente Macri: “nosotros estamos orgullosos de haber sido formados en la escuela pública; en nuestra época el que iba en la escuela privada era el que podía pagar y decíamos que era el que no podía aprender entonces pagando se pasaba de grado”.

“No discutamos estupideces, que tiene la culpa Baradel; la educación tiene que ser una cuestión de estado, así lo interpretamos. Para nosotros es el nuevo rostro de la justicia social, por eso con estas dos escuelas que estamos inaugurando van 1283 escuelas, edificios que vamos poniendo al servicio del sistema educativo. Todos tenemos que trabajar en la formación de los hijos”, dijo Gildo.

En otro tramo de su alocución, puso de relieve que “hoy hace 8 años del fallecimiento de don Raúl Ricardo Alfonsín, un homenaje para un hombre que de haber estado con vida, iba a estar peleando por todas estas cosas, porque era un hombre del movimiento nacional y popular. Estoy seguro que junto con Perón y Frondizi estarán discutiendo todavía cómo podrían hacer para que tengamos una Argentina cada vez mejor. Perón diría las tres banderas: independencia económica, soberanía política y justicia social. Y Alfonsín hablaría de república y democracia.”

Durante el acto anunció que la actual subsecretaria de Obras Públicas provincial, María Teresa González, jurará los días próximos como senadora por Formosa reemplazará a la licenciada Graciela de la Rosa que renunció a la banca para integrarse a la Auditoría General de la Nación.

Visiblemente molesto, Insfrán pidió “que no vengan esos pseudos funcionarios que recorren los municipios a espaldas nuestras, aquí hay un gobierno constitucional que ha sido electo por la voluntad del pueblo de Formosa y tienen que respetar”.

“No entren por la ventana entren por la puerta grande. Los convenios tienen que ser firmados con los gobiernos provinciales, cuando los servicios esenciales en esta provincia son todos de esfera nacional, no mientan cuando van a las intendencias y quieren firmar ante proyectos. Eso es mentira, no le mientan a la gente, díganle la verdad, porque con la verdad solamente se puede ser libres” señaló.

“Por eso somos libres, cuando podemos le decimos que si, cuando no podemos le decimos que no podemos, hay que esperar, y ustedes nos entienden y por eso nos acompañan hasta ahora. Formoseños no bajemos los brazos, no son momentos fáciles, pero nosotros jamás hemos pactado con la adversidad, siempre adelante” cerró.