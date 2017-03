Ministro González: “Hay un problema transversal y constante en la sociedad: la presencia del alcohol en los hechos de violencia”

Tras participar de varias reuniones de trabajo junto a su par de Educación, el ministro de Gobierno Jorge González comentó cuales fueron las principales conclusiones a las que arribaron junto a la comunidad de Ingeniero Juárez. / “El desafío es construir una sociedad multiétnica y pluricultural y en eso estamos todos juntos. Después de algunas reuniones de trabajo puedo decir qué lejos estamos de aquellas situaciones que vivimos en mayo de 2015, de muchísima preocupación y angustia por parte de los sectores indígenas y criollos que se percibía” sostuvo el funcionario.

Cabe recordar que de las reuniones participaron además el intendente juarense, Rafael Nacif, subsecretarios y directores de otras carteras, como de la Comunidad, Desarrollo Humano, Producción y Ambiente y de Planificación, además de representantes de la comunidad.

El pueblo más allá de culpar, asumió responsabilidades en lo que le cabe a cada miembro de la comunidad, ya sea el estado municipal y provincial para poder continuar creciendo juntos” destacó González.

“En esta oportunidad vemos que existió un proceso de maduración y crecimiento colectivo donde se plantearon hechos bien concretos y determinados, señalando quienes a criterio eran los responsables de la cuestión.

CONCLUSIONES

“Llegamos a una primera conclusión de señalar que hay un problema trasversal a la sociedad, que no distingue aborigen o criollo, localidad o provincia, la presencia del alcohol en los hechos de violencia es una constante. El consumo problemático de alcohol es un hecho que debemos atender todos, no depende solo de la municipalidad, si bien Juárez tiene legislación pertinente para el control de la venta de alcohol, también hay legislación provincial que se está violando en este momento por personas, que no tienen inconvenientes de vender alcohol con un afán de lucro, a cualquier edad, en cualquier horario” sostuvo.

Dijo que plantearon “la necesidad de organizarnos de atender estas situaciones para ordenar este primer paso. Además señalamos aquellas situaciones de venta de estupefacientes que afecten a nuestros jóvenes en las comunidades, con un trabajo con la Subsecretaria de Lucha contra el Narcocrimen. Tuvieron la oportunidad de expresar el rol importante de la educación, con la presencia del ministro. Vamos a fortalecerlo, el ministerio además de capacitaciones en centros de oficio que se brindan, hará otras en el IAPA, abiertas a los jóvenes de la zona, para darles herramientas que le permitan desempeñarse en la sociedad”.