EnPrimeraPersona / “Encapuchados: así me trató la Policía”

Hoy en horas de la mañana de hoy, transitando con mi vehículo por avenida Ribereña sobrepaso a una combi de la DDR, a cargo del Principal Rolando Méreles. Sigo camino hacia zona del centro; paro en el control policial apostado en el semáforo de la entrada al barrio San Agustín. La combi y una camioneta blanca de la policía se estacionan detrás mío, pero no le doy mucha importancia, dado que no había hecho nada fuera de la ley.

El semáfoto da verde y sigo hacia mi destino. Paro en semáforo donde termina la ribereña y la combi de la DDR frena bruscamente detrás mío pasando un semáforo en rojo (el anterior al que está en el monumento a los caídos en el copamiento al RIM 29).

Allí descienden todos policías uniformados encapuchados con armas largas en la mano pasa frente a mi auto y mete el caño de la escopeta por la ventanilla semi abierta del vehículo

Qué pasa?, le pregunto. “Cállese” me contesta, “a donde lo que va tan rápido?” insite. Me solicita la documentación del auto, se las entrego y me bajo del auto para ver qué pasaba. Allí pude escuchar que uno uniformado dice “es moreno?”, y del otro lado le contestan “sí, afirmativo”. Posteriormente se ordenan acciones internas, y llega personal de la dirección de Tránsito.

En ese momento estaba muy perdido, discutí con un encapuchado, y no me dejaron subir más al coche. Posteriormente llegó personal de zona y me trasladé hasta la Comisaría Tercera, donde estuve desde las 9:40 am hasta las 13:30 pm.

Que triste. Justo ayer recordaba el “Día de la Memoria, Verdad y Justicia” en conmeoración al golpe de estado de 1976. Sólo faltó un Falcón verde y hubiera viajado a la época más nefasta de nuestro país”.

Pido a las autoridades que controlan las cámaras de vigilancia del gobierno que publiquen el video desde las 9 am y 9: 30 para que se vea las maniobras evasivas y que se constate si evadí un control policial como pusieron en el acta contravencional.

Marcelo Fernando Moreno / Director Diario Formosa24.com / Trabajador de Prensa