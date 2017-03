“Un mes donde recordamos el pasado, pero debemos interpelar el presente”

Nilda Beatriz Patiño reflexionó respecto a este 24 de marzo, que encuentra a los trabajadores resistiendo el ajuste nacional con la complicidad de los gobiernos provinciales.

A través de un parte de prensa la dirigente indico que en estos 41años hemos resistido en la calle un avance sistemático de todos los gobiernos en democracia de avanzar sobre nuestros derechos, y solo esta resistencia es la frenó todas las políticas de ajuste, y violación a la libertad, igualdad, educación, salud, cultura, trabajo y condiciones laborales, alimento y vivienda, agua, seguridad social, protegiendo un medioambiente sano, a la huelga, a manifestar y peticionar a las autoridades, a no ser discriminado ni torturado; los derechos de los niños, mujeres, migrantes, pueblos originarios y los derechos sexuales y reproductivos.

Un mes donde cientos de miles de trabajadores y trabajadoras venimos volcando nuestra bronca en las calles contra el ajuste de Macri y los gobernadores.

El 24 debe ser una jornada de denuncia de los que nos pasa en Formosa y la Argentina. Debemos ponerle nombre y apellido a un gobierno provincial que no convoca a paritarias, que reprime a madres que reclaman viviendas, que no resuelve las necesidades de las comunidades aborígenes, que persigue a vecinos que exigen pavimento, mezquina el dinero de los comedores escolares, construye hospitales y escuelas sin mantenimiento, sin personal, ni provee de insumos, que persigue al docente, que sostiene a directores corruptos, no respeta el Estatuto del Docente, que liquida jubilaciones miserables, o impone con amenazas y persecuciones un sistema de promociones en las aulas que genera alumnos y alumnas semi analfabetas.

El 24 está inmerso en medio de la heroica huelga Nacional y Provinciales que llevan adelante los docentes ante los intentos de Macri, Vidal, Gildo y los gobernadores de desgastarla. Preparando también el paro del 31 de marzo de las CTA y el paro general del 6 de abril de la CGT.

No es un 24 más, indicó Patiño, porque aun están resonando en las calles las reivindicaciones y demandas de las mujeres que marcharon el 8 de marzo en Formosa y el país levantando la voz contra la violencia de género y por la igualdad de derechos.

Este nuevo aniversario encuentra a muchos genocidas detenidos gracias a la movilización popular. Contra los intentos del Gobierno Nacional de negar o cuestionar la cantidad de víctimas del genocidio, la teoría de los “dos demonios” y las constantes provocaciones contra la memoria, un Gobierno Nacional que intenta demonizar a los trabajadores y sus organizaciones sindicales planteando sus reclamos como destituyentes. Y a los integrantes del gobierno anterior intentando aparecer como los buenos de esta historia cuando en realidad nos atacaron de todas las formas y descalificaciones posibles, siendo además quienes promovieron e impulsaron la Ley Antiterrorista que da el marco legal a la judicialización y represión de las protestas.

Que Gildo Insfrán y Mauricio Macri sepan que seguiremos movilizados hasta que el último genocida y sus cómplices civiles terminen en las cárceles comunes. Pero también hasta que podamos vencer todas y cada una de sus políticas de ajuste. ¡No pudieron callar a nuestros compañeros, no podrán hacerlo con nosotros! Finalizó la dirigente gremial.

Patiño agregó; pero además salimos a luchar y nos plantamos contra los gobiernos ajustadores. y quienes hoy llevan adelante un plan económico contra el grueso de los trabajadores y los sectores populares. Contra los intentos de judicializar la protesta, exonerar a gremialistas, o las amenazas a la libertad sindical de los gremios,

NILDA BEATRIZ PATIÑO

SECRETARIA GENERAL

GDA – FORMOSA