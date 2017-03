Gildo Senador, “que la haga corta”

“Se aproximan las PASO en agosto y las Generales en octubre, será una elección legislativa y de medio término para todo el país. Formosa será parte de ese tercio del territorio nacional que renueva cada seis años sus senadores.

Muchos seguramente ya hicieron uso de su perspicacia para interpretar el título de la nota y saber que propongo a Gildo como candidato a Senador. Y si, seguramente será el quien decida si asume o no la banca, pero que será una elección para alquilar balcones una eventual disputa electoral entre nuestro gobernador y cualquiera que quiera oponerse a su gran perfil electoral, seguro que si.

No me gustaría ver una contienda electoral entre José Mayans y Luis Naidenoff. De por si, el solo hecho de pensarlo ya aburre.

El actual senador radical, que siempre se opone a la re-re-re elección pero igual busca estar siempre primero en la lista, seguramente se paseará por los canales de televisión más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, mientras Gildo recorrerá cada rincón del territorio impulsando el proyecto provincial en beneficio del conjunto de los formoseños.

Entonces que Gildo la haga corta. Que se postule él. Entonces, los dirigentes que año a año aportamos para que el partido tenga un buen plafón electoral, podamos disfrutar de toda la sapiencia del conductor.

Queremos un candidato que interprete el sentir del pueblo y pueda sostener con firmeza el proyecto. Es mentira que no importan los hombres y solo el proyecto, porque si esos hombres que elegimos no enarbolan el proyecto político que el pueblo necesita, no sirven.

Seguramente cualquier otro candidato significará igual la victoria, porque tendrá el pleno apoyo político de Gildo. Pero necesitamos una victoria contundente. Una victoria que no deje lugar a dudas de que es lo que quiere el pueblo formoseño. No queremos un cambio hacia un camino incierto, sino que queremos avanzar con la certeza de que cada formoseño pueda planificar su futuro. Quiero, queremos a Gildo Senador”.

Luis Rafael Barrios (dirigente Circuito Cinco / Click para ver facebook)