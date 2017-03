Choque entre el subsecretario de Comunicación provincial y el abogado Carlos Lee

El abogado y dirigente radical Carlos Lee, escribió en su cuenta de Facebook: “Hoy viniendo con la comitiva de los Ministros Nacionales Buryaile y Frigerio desde Villafañe está camioneta Toyota Hilux chocó mi camioneta en la ruta y su conductor se dio a la fuga por lo que me tire a la banquina para verificar si las personas que transportaba Delegado de Anses, coordinadora de Desarrollo Social y otros funcionarios se encontraban bien debido al fuerte impacto.

La sorpresa que me lleve al seguirlo y darle alcance es que se trataba del Sr. Sergio Recalde sub secretario de Comunicación Social quien con total desinterés bajo del rodado e ingresó al acto que se estaba por llevar a cabo sin siquiera preguntar si nos encontrábamos bien. La verdad que la indignación que tengo no pasa por lo material sino por la persona, siendo un funcionario público con bienes del estado dándose a la fuga resulta una clara demostración de impunidad e irresponsabilidad habida cuenta que pudo haber lastimado a alguien y no le preocupó. Dr Gildo Insfrán tiene buen ojo para elegir su gente digo por lo solidario, humano y responsable de sus actos”.

Se refería al accidente provocado en el acceso a la ciudad, de regreso de los actos que Insfrán y los ministros Frigerio y Buryaile. “La comitiva de vehículos que acompañaban a Gildo bajó la velocidad” y la Toyota de Recalde chocó de atrás a la camioneta de la misma marca del abogado radical.

El titular del comité provincial bajó para “ver si estaba todo bien, pero Recalde continuó camino”. Al llegar al acto siguiente en el Hospital Evita, y lamentó que el funcionario provincial “no se haya preocupado por la integridad de los ocupantes del vehículo chocado” donde iban Irina Zárate y Diego Herrera.