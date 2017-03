Boudou & Gildo & The Old Found se sigue ventilando en Buenos Aires con difusión de documentación

Para el juez, la maniobra está muy clara: Vandenbroele compró The Old Fund en septiembre de 2009 “con el sólo objeto de firmar” el contrato con el FONFIPRO. De hecho, la empresa no tenía experiencia ni empleados para esa función. Y ese convenio fue una suerte de globo de ensayo para el plato fuerte: la compra de la ex Ciccone.