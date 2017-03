Radiodifusores repudian accionar de la ENACOM y se solidarizan con radios allanadas

En una carta enviada al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) delegación Formosa, varios radiodifusores expresan solidaridad con los propietarios de emisoras de FM a quienes le secuestraron equipos de emisión de señal. En medio de la polémica entre propietarios de medios, corren versiones de profesionales y referentes que solicitan altas sumas de dinero para representarlos legalmente.

AQUÍ EL TEXTO DE LA MISIVA

“Los radiodifusores de Formosa en forma conjunta EXPRESAMOS nuestra SOLIDARIDAD con los propietarios de las tres FM que fueron allanadas por Gendarmería y ENACOM y en dos de esos caso sus equipos fueron secuestrados con la perdida de fuertes inversiones económicas y la destrucción de fuentes de trabajo que hoy en día deberían ser resguardadas y protegidas.

La actuación del organismo federal configura un avasallamiento a los derechos que tenemos de trabajar y expresarnos libremente, sin que las opiniones o posturas que puedan asumir cada uno, pueda ser motivo de molestia para algunos, ya que este es un derecho garantizado por la Constitución Nacional y regulado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Colocarnos en situación de radios ilegales en realidad demuestra la mora y la deuda que el estado nacional tiene con los radiodifusores por no regularizar el espacio radioeléctrico, convocando a los concurso correspondientes para que se puedan obtener las licencias que correspondan, ya que es intención y voluntad la de trabajar con las habilitaciones definitivas, pues nadie quiere encontrarse al margen de las normativas legales; de hecho todos contamos con inscripción en AFIP, D.GR. , MUNICIPALIDAD y se pagan los impuestos y canon correspondientes, por lo que no estamos actuando en la clandestinidad y si no existe normalización es porque el estado nacional no ha efectuado ni se ha preocupado en que ello ocurra mediante los concursos correspondientes, ya que hace casi dos décadas que en la Ciudad de Formosa, no se otorgan licencias, por lo que no puede hacerse cargar en cabeza de los propietarios de FM la desidia del propio estado, pues conocen perfectamente quienes somos en que frecuencia emitimos y desde cuando venimos trabajando y peticionado la regularización, ya que ello surge del último censo efectuado en nuestra ciudad por el AFSCA en el año 2011.

Que, es de una extrema pobreza argumentativa el utilizar la supuesta falta de habilitación para acallar las voces de los formoseños, pues el procedimiento se dio inicio por la denuncia de interferencia del aeródromo de resistencia y culmina con el secuestro de equipos por falta de licencia, estando vedados de saber si dicha interferencia es real, con lo cual de este tipo de acciones no quedarían exentas ni las radios que cuentan con licencia.