Policía sumariado preso por robarle 15 mil pesos a dos abuelos

POLILADRON / POLICÍA SUMARIADO DETENIDO POR ROBAR A DOS ABUELITOS AYUDADO POR UN ROSARINO Y OTRO HOMBRE DE SAN HILARIO. Tres sujetos se alzaron con dinero dinero efectivo en el paraje Ituzaingó.



Merced a la rápida respuesta policial y el trabajo coordinado entre efectivos de la Comisaría Laishi y Villafañe, en cuestión de horas pudieron apresar a tres sujetos que habían amenazado a una pareja que vivía en el paraje Ituzaingó, apoderándose de una importante suma de dinero y huir en un automóvil.

El irregular episodio ocurrió alrededor de las 21:30 horas de anoche, en circunstancia que una pareja de abuelos se encontraban en su domicilio ubicado en paraje Ituzaingó de la localidad de San francisco de Laishí, y fueron sorprendidos por tres personas y previa amenaza con un arma de fuego le sustrajeron la suma de 15.000 mil pesos y un revólver calibre 22, y al darse a la fuga del lugar en un automóvil Chevrolet, lesionaron al anciano.

Un móvil policial que se hallaba de recorrida por el sector tomó conocimiento de lo sucedido y puso en alerta a las demás dependencias policiales del área, y al llegar al acceso a Villafañe previo seguimiento, lograron interceptar al rodado procediéndose a la demora de tres hombres todos mayores de edad, uno de ellos un Cabo de la Policía que se encontraba separado del servicio por hallarse imputado en un Sumario Administrativo por abandono de servicio.

Se procedió al secuestro del rodado, el arma de fuego para la consumación del hecho, el dinero efectivo sustraído como así también un revolver calibre 22 (los que fueron hallados tras rastrillaje por personal de Misión Laishi y de la policía científica) y demora de los tres sospechosos que fueron trasladados hasta la dependencia policial a disposición de la magistratura interviniente.

Los autores identificados, C. S. (cabo de la Policía de Formosa), D. C. (rosarino) y M. C. (San Hilario). Los tres se encuentran detenidos en Comisaria de Villafañe.