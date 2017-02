Buscan a “viudas negras” formoseñas que durmieron 26 horas a un abogado porteño para robarle

FUENTE: Clarín

Fue a festejar un cumpleaños a un boliche con amigos, allí las conoció y todos fueron a su casa de Versalles. Fue su padre quien lo encontró horas después desnudo y drogado, y la casa desvalijada.

“Soy abogado, policía y boludo…”. Así se presentó Ivo ante las autoridades que hoy investigan la causa por el robo que sufrió en la casa que comparte con su papá en Versalles. Este joven profesional de 24 años, que también es actor y se dedica al Stand Up, fue víctima de tres viudas negras a las que conoció en un boliche de San Telmo y que, tras drogarlo, le desvalijaron su vivienda y lo dejaron inconsciente: “Dormí como 26 horas”.

El saqueo en la vivienda de Ivo quedó registrado en cámaras de seguridad y es en base a esas imágenes que buscan a las mujeres. Según publicó el joven en su perfil de Facebook, una de ellas “tiene tres tatuajes muy característicos en su cuerpo: un pequeña inscripción en su hombro izquierdo; cuatro estrellas en su vientre lado izquierdo (altura cicatriz cesárea); y tribales con rosas en su espalda (altura coxis) descendiendo por su pierna derecha hasta la rodilla”.

Todo comenzó la madrugada del 4 de febrero cuando Ivo y sus amigos fueron al boliche “Rey Castro” de San Telmo a festejar un cumpleaños. Allí, conocieron a tres chicas. En un momento de la madrugada, un joven del grupo del abogado le sugirió la idea de ir con las mujeres a su casa de Versalles.

No bien llegaron al domicilio, uno de los amigos de Ivo se fue. “Quedamos tres hombres y tres mujeres. Después, dos de ellas, que están identificadas a través de Facebook con el apellido Benítez, y son oriundas de la ciudad de Formosa, simulan quedarse dormidas”, relató el abogado en diálogo con América 24.

Mientras, la tercera joven, quien tenía los tatuajes y se hacía llamar Florencia, le dijo que se había manchado la ropa con un vino espumante. Luego se enteraría de que convenció a los amigos de Ivo para que se fueran y lo dejaran solo con ella con el argumento de que quería tener relaciones sexuales con él.

“Sorpresivamente, aparece en ropa interior y me quiere hacer oler esa mancha de vino. Uno, en la inocencia, huele. Tenía un olor nauseabundo… No era olor a vino. Después me dice que tome el espumante para sacar ese sabor. Tomo. Luego, se le cae un arito y se la cae una pastilla“, detalló el joven. Para entonces ya había sido drogado.

“Minutos después, quedo completamente inconsciente. Estuve dormido casi 26 horas”, relató el abogado y contó que fue su papá, que es médico y vive con él, quien lo encontró desnudo, desmayado y con toda la casa revuelta por lo que llamó a la Policía y al Same.

“Televisores, minicomponentes, todo lo que tenían a su paso se lo llevaron“, protestó el letrado y agregó que hasta se hicieron de los recetarios y sellos de sus papá y una colega de él que atienden en el consultorio que hay en la planta alta de la casa de Versalles.

Fuentes del caso revelaron que el joven se mantiene en permanente contacto con las autoridades para conocer si hay alguna novedad y que ha hecho circular las imágenes de las tres viudas negras por las redes sociales. “Las habrían visto en otro boliche”, informaron. También explicaron que de la casa del abogado se pudieron levantar dos huellas dactilares Interviene la Fiscalía de Instrucción en lo Criminal 41, a cargo de Silvana Russi.