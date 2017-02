Durante más de 30 años no hubo un compromiso para con las radios, nunca hubo una política que logre poder regular las FM en zonas de frontera y porque digo zona de frontera? Para entender: vivimos , en nuestro caso, a sólo un río de distancia de un país, que tiene sus leyes, regulaciones y demás, que no tiene ninguna ley que regule el uso del espectro radioeléctrico.

Qué que significa esto? Que por ejemplo en la vecina Alberdi, bien se puede instalar una FM con una potencia de 10 Kilovatios y meterse directamente a cualquier frecuencia de este lado si es que coinciden los diales, entonces el problema aquí es bilateral.

¿Que empezó a hacer la Argentina para poder ir regularizando esto?, fue aplicar la famosa y cuestionada Ley de Servicios de Comunicación audiovisual (LSCA), dentro de la ley uno de los artículos y en palabras claras para entender, quería que todas las radios estén dentro de la ley, por eso se empezaron a abrir los concursos para la obtención de licencias, tanto en radios con y sin fines de lucro.

Pero acá hubo algo novedoso y muy federal, empezar por las radios del interior de las provincias, tal es así que aquí en Formosa se otorgaron más de 120 licencias para que propietarios de radios, previo tramites administrativos, contables y legales, puedan obtenerlas.

Es un tema muy sensible con opiniones divididas. Pero no hay que olvidarse que detrás de un radiodifusor hay una familia que alimentar. Pero también debemos adecuarnos a la ley.

Paralelamente se pensó también que si una radio tenía licencia, debía también tener gente idónea ocupando los lugares, tanto locutores como operadores, y es así que docentes del ISER Buenos Aires, vinieron a tomar exámenes, previo requisitos, como ser secundaria completa y una trayectoria ininterrumpida de más de 5 años avalada por el empleador, a los trabajadores de las radios del interior provincial para que puedan también ellos estar dentro de la ley y así poder jerarquizar la radio y tener un producto de calidad. No dejo de mencionar que estos exámenes fueron muy cuestionados, pero tampoco me canso de explicar que esa metodología ya existía desde la época del COMFER, solo que nunca se le dio importancia.

No me quiero olvidar de las radios comunitarias y de pueblos originarios, aquí tenemos el caso de la Radio Qom en la Colonia La Primavera, los concursos de Fomeca y demás.



En síntesis, se estaba empezando a hacer un trabajo, muy federal, para poder ir profesionalizado, jerarquizando y tratando de contener a todas las radios y trabajadores de medios dentro de la ley.

Al margen de estar a favor o contra de tal o cual política de gobierno, la realidad es que se estaba empezando a atender las necesidades de un sector de la comunicación muy importante como es la radio, pero a la vez tan desvalorizado.

Lo que sucedió hoy con el secuestro de equipos a FM locales, forma parte de una norma legal, pero también sería bueno que se puedan continuar con, leyes, proyectos, normas etc, que permitan y den la posibilidad al radiodifusor encuadrarse dentro de la ley.