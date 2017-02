Carta de la familia Di Biase, a la opinión pública

Atento la difusión de imágenes, en diversos portales web de noticias de nuestra ciudad citando, en algunos casos, como fuente el Diario Época de la Ciudad de Corrientes, resulta necesario aclarar a la opinión pública que las imágenes publicadas pertenecen a la esfera familiar privada del Dr. Italo Horacio Di Biase y que fueron aportadas de buena fe a una investigación judicial.

De ninguna manera las imágenes estaban destinadas a su publicación, resultando ello una violación ilegitima del derecho a la intimidad, exponiendo a jóvenes en una situación denigrante y no consentida, aumentando innecesariamente el riesgo al publicar imágenes internas de la vivienda familiar, agravado por la circunstancia de que el único modo de que las mismas llegaran a la prensa es por intermedio justamente de quienes debían proteger no solo la intimidad de la familia Di Biase, sino fundamentalmente evitar situaciones que perjudiquen la investigación judicial en curso en la que resultan directamente comprometidos, por lo que intimo a los medios periodísticos se abstengan de publicar imágenes cuya difusión no está autorizada y en el caso de los que las publicaron, se proceda a la remoción inmediata de las mismas.

Resulta necesario también aclarar que la información publicada no se condice con la realidad, siendo desproporcionada, por exorbitante, la cifra de dinero mencionada.

Del mismo modo, no existe hasta la fecha en la causa judicial, a pesar del sospechoso detenido y que se cuenta con la imagen de los delincuentes, ningún avance que permita ser optimista con relación al esclarecimiento real del hecho delictuoso, por lo que la falta de individualización de los partícipes resulta cuanto menos sorprendente.

Finalmente exhorto a las autoridades, especialmente a las que tienen la responsabilidad y disponibilidad de los medios probatorios aportados, a un manejo acorde a su finalidad y extremar los medios a su alcance para un pronto esclarecimiento del hecho.

Dr. Héctor Donato Di Biase

Abogado MP 981 C.P.A. -Apoderado de los sres. Italo Horacio Di Biase y Mariana Ruth Benchoame.