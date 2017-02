Detienen en Corrientes a un sospechoso del robo de 3 millones a la familia Di Biase

Fuente: diario ÉPOCA de Corrientes

El 21 de enero en nuestra ciudad se produjo un asalto de características pocas veces vista. Un total de 14 perso­nas resultaron amenazadas, maniatadas y encerradas en una casa donde participaban de una reunión. Los dos delincuentes que co­metieron el golpe a punta de pistolas escaparon una hora más tarde con la dantesca suma de 3 millones de pesos en efectivo.

Por el caso las investigaciones de la Policía llegaron hasta la ciu­dad de Corrientes, donde en medio de una serie de procedimientos (con al menos un allanamiento incluido) detuvieron a un sospecho­so: el propietario de un local comercial.

En la capital apresaron al dueño de un local comercial. Está sospechado como uno de los dos delincuentes que asaltaron a punta de pistolas a un médico formoseño, a su esposa, a su hijo y a once amigos durante una reunión. En el golpe sustrajeron 3 millones de pesos.

El hilo conductor para realizar la captura del presunto delincuente fueron las filmaciones de cámaras de seguridad instaladas tanto en el interior como el exterior de la vivienda en la cual ocurrieron los he­chos, en pleno centro formoseño, propiedad de un reconocido médi­co oftalmólogo.

Hugo Fabián S. M., de 40 años, fue localizado en una vivienda del barrio Antártida Argentina, hasta adonde llegaron efectivos de la Policía de Formosa con la colaboración de sus pares de la Dirección de Investigación de Delitos Complejos de la fuerza correntina.

El hombre, según datos conocidos por diario Época, reuniría ca­racterísticas fisonómicas grabadas a uno de los asaltantes por las cámaras de un circuito cerrado en pleno acto de robo. Se trata de una persona que figura en viejos prontuarios.

Luego de cumplir con los pasos legales pertinentes (exhortos judi­ciales, pedidos de colaboración entre las Policías) llevaron adelante operativos que derivaron en la captura del comerciante sospecha­ do, a quien ya trasladaron a Formosa.

Respecto al segundo sospechoso no existían mayores datos. Hay presunciones de que podría tratarse de un “rosarino”.

El atraco al profesional médico, su familia y un grupo de adoles­centes amigos de su hijo duró una hora. Sucedió entre las 4 y las 5 de la madrugada del domingo 21 de enero en una casa de calle Pa­dre Grotti al 1200 del barrio Don Bosco.

Con datos exactos los malvivientes entraron encapuchados y vestidos con ropas negras. Portaban armas de grueso calibre. Uno de ellos redujo al matrimonio que estaba en una habitación. Y al rato, junto a su cómplice, redujeron a otras 12 personas (chicas y muchachos de entre 18 y 22 años) que estaban junto a una pileta en el patio trasero.

Todas las víctimas fueron llevadas en fila a un baño de la planta al­ta, donde quedaron encerradas e inmovilizadas con ataduras.

Con suma paciencia los asaltantes llegaron a encontrar dos mo­chilas en las cuales estaba la suma en efectivo de 3 millones de pe­sos, distribuidos en billetes de moneda nacional y el resto en 90 mil dólares.

"El delincuente nos alumbraba en la cara con una linterna para en­candilarnos y apuntaba con una pistola. Después, nos tiró al piso y nos maniató con los brazos detrás de la espalda", relató el médico, de apellido Di Biase.

“Lo que no entiendo es la situación de increíble violencia que ejer­cieron hacia nosotros. No creía que este tipo de asaltos pudieran ocurrir en Formosa y lo peor de todo es que a todos nos puede pa­sar. Dios quiera que no ocurra nunca más una situación de esta naturaleza y que se encuentre a los responsables”, agregó.