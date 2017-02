“Así fue el accidente el río”, relatado por un protagonista

NOTICIASFORMOSA RECIBIÓ UN MENSAJE DONDE FACUNDO, UN PROTAGONISTA DEL “ACCIDENTE CON SUERTE” OCURRIDO EN EL RÍO PARAGUAY EL FIN DE SEMANA, EXPLICA LO SUCEDIDO

“Soy el hijo del conductor de la lancha “Tío José”. Primero, para empezar, esa foto no es del gomón nuestro. Nosotros teníamos todo lo correspondiente para estirar el gomón: la soga con metros correspondientes y cada 5 metros boyas amarillas para que se vea y flote la lancha.

La embarcación “Life” es de mi amigo Jeremías y ese día iban: Jeremias, dos amigos de él, y la accidentada. Ya cuando nos estabamos por ir, mi amigo quería pasear un rato en el gomón.

El conductor de la lancha “Life”, a la cual le dejo a cargo al amigo sin experiencia en navegacion; cuando iniciamos el paseo la lancha Life iba muy cerca del gomón; lo cual podía ser peligroso para los que ibamos en el gomón y los mismos de la lancha.

Entonces, le advertimos que se alejen un poco de la lancha, pero la chica queria grabar. Los chicos de la lancha Life ninguno llevaba puesto un chaleco salvavidas.

Cuando de repente, veo que la lancha de ellos ya estaba a 5 metros de la soga y la primera era la chica. La soga le agarro en ambos brazos los cual le echo al piso de su lancha y se golpeo la cabeza contra el parabrisas de la lancha. Con mi amigo, en ese momento nos caímos al agua. Él nadó rápidamente hacia su lancha “Life” y yo hacia la mía: “Tío José”.

La soga se cortó en ese momento, lo cual mi padre -médico- le dió a la ayuda y la atención de la chica, en Costa Brava. El dueño -de la guardería- le pedía a mi papá que se retire de una forma muy agresiva. Mi papá le dijo que ´cual es el problema´ que le quería atender a la chica y que ´si podía agarrar su lancha´. En Costa Brava no hay ningún tipo de primeros auxilios. Nosotros solicitamos una camilla, la cual no había para llevarle al hospital porque la ambulancia no llegaba. Entonces mi papá le atendió a la chica. Mi papá no estaba alcoholizado, y él lo único que le importaba en ese momento era la salud de la chica.

Todos dicen que esta mal andar en gomón… que esto y lo otro. Pero nosotros no eramos lo únicos. Nosotros llevabamos todo lo correspondiente: chalecos, papeles de la lancha, carnet de timonel, y demás.

Lo cual, la lancha Life no lo sé. Pasado a esto mi padre y yo fuimos al hospital a ver a la chica, hablar con la mamá y contar la situación.

En este caso nosotros no tenemos ningún tipo de culpa, porque fue un accidente. No comenten pavadas por favor. Enterense bien de la situacion. Gracias”.

