Se tatuó “Jofré” en el pecho, en agradecimiento al intendente

Un muchacho del barrio Villa del Rosario decidió tatuarse la palabra “Jofré” y una mano con “la Ve de la Victoria” en su pecho, en señal de “agradecimiento” al intendente de la ciudad. “Hemos pasado situaciones difíciles en la familia, y de a poco la vamos superando” contó a NoticiasFormosa aún sorprendido por la viralización de la foto que subió a su cuenta de Facebook.

No tiene trabajo y vive junto a su esposa y cuatro hijos.

Además, dijo que no es empleado municipal, “pero cuando más necesité, la gente de Jofré me dió una mano. Antes había trabajado para otros políticos, pero no me ayudaron” indicó.