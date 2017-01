Se viene la competencia con el “cuádruple play”, una misma empresa podrá ofrecer tv, teléfono fijo, celular e intenet

Las empresas van a tener que “competir e invertir, pero yo sigo viéndolo desde el lado de la gente porque (las empresas) van a ir a un hogar y van a tener que ofrecer un mejor servicio, de mejor calidad y todos los servicios juntos”, definió Miguel de Godoy en diálogo exclusivo con Télam para explicar cuáles serán las modificaciones que introduce en el mercado y en la vida cotidiana el esquema de convergencia en las comunicaciones que se identifica ya con el concepto de “cuádruple play”.

De Godoy aseguró que en la actualidad la interconexión eficiente es una necesidad social que determinará la competitividad de las próximas generaciones. “En algún momento, la salud y la educación eran los elementos que igualaban (socialmente).

Hoy lo que te iguala es la interconexión. Donde vos no tengas una buena interconexión, estarás condenado a un mayor retraso que quien la tiene. Si yo no llego con conexión y un buen acceso a La Quiaca, a ese chico de La Quiaca lo estaría dejando en el atraso respecto de otro chico de Buenos Aires. La interconexión es un tema social. No sólo es un tema económico”, advirtió durante un diálogo que se transcribe a continuación:

Télam: ¿Qué significa el cuádruple play? ¿Cómo será el mercado de las comunicaciones en la Argentina a partir del año 2018?

Miguel de Godoy: Lo primero que significa es incorporar al usuario de la Argentina a la evolución de las comunicaciones en el mundo. En el mundo, los servicios cuádruple play son algo corriente. Es decir: uno llega a la casa de un usuario con todos los servicios que son televisión, fibra óptica, televisión por cable, telefonía móvil, telefonía fija y fibra. Todos estos servicios a uno le llegan a su casa por una sola vía. Hoy por hoy hay cuádruple play en todo el mundo: en Estados Unidos, en España, en Chile.

Hoy el cuádruple play es algo usual.

T.: ¿Es decir que Argentina estaba retrasada en accesos a la conectividad múltiple?

MdG: No olvidemos que nosotros tardamos 14 años en tener el 4G. Fuimos el último país de Latinoamérica en tener 4G, que se ha incorporado hace 2 años a partir de las licitaciones y a partir de allí comienzan los avances. Pero ¿qué pasó? Teníamos dividido el cable y la telefonía. Estamos haciendo que esto sea algo convergente. Y por el decreto del Presidente, la convergencia arrancará el 1° de enero de 2018, y ya las telefónicas van a poder dar televisión por vínculo fijo y los cables van a dar telefonía.

T.: ¿Es decir que vamos a un mercado donde todos van a competir con todos e invertir?

MdG: Competir e invertir. Pero eso es viéndolo desde el lado de la empresa. Yo sigo viéndolo desde el lado de la gente, porque (las empresas) van a ir a un hogar y van a tener que ofrecer un mejor servicio, de mejor calidad, y todos los servicios juntos.

T.: ¿Esto implicará que se terminen los micro cortes en el servicio de internet y los cortes en las llamadas celulares?

MdG: Se van a terminar los micro cortes en la conexión porque el usuario va a tener variada la oferta. Tendremos suficiente oferta de modo que, si (los prestadores) no son competitivos en calidad y precio, no podrán competir. Y al irrumpir un nuevo grupo en la telefonía como será, posiblemente, el caso de Nextel con el Grupo Clarín, muere un mercado anquilosado de 3 empresas. Con lo cual, pensemos: ¿cómo podrán salir las empresas al mercado a buscar clientes? Dando un mejor servicio, con mejor precio. ¿Y qué tienen que hacer los otros? Mejorar el servicio y mejorar los precios. Tendrán que acelerar las inversiones porque si te quedás en infraestructura, te irá ganando la competencia.

Así será para los grandes jugadores. Para los pequeños, vamos a darles un plazo más porque son pequeños y las posibilidades son con mucho más esfuerzo, entonces les estamos dando un plazo más largo para poder llegar hasta ahí, para que puedan rearmarse. Incluso estamos pensando asignar espectro para que ellos en su lugar regional puedan dar ese cuádruple play.

Con esto se puede transmitir que a cada hogar entrará calidad, cantidad y servicios.

T.: Si pensamos en el usuario, ¿se puede sintetizar que con el cuádruple play los hogares recibirán mejor calidad mejor servicio y mejores precios?

MdG: Siempre redundará en eso. Porque (las empresas) tendrán que competir en todo. Vamos a pensar que es sólo un servicio de mejor calidad. Ya eso también redunda en mejor precio porque no se te cortará la llamada; vas a navegar más rápido, vas a tener más velocidad cuando estés conectado. Eso también ya será un beneficio económico en el presupuesto familiar. Y si pensamos que donde vos quedes desconectado, estarás condenado al atraso. Hoy (la conectividad) es un tema. En algún momento, la salud y la educación eran los elementos que igualaban (socialmente). Hoy lo que te iguala es la interconexión.

Donde vos no tengas una buena interconexión, estás condenado a un mayor retraso que quien la tiene. Si yo no llego con conexión y un buen acceso a La Quiaca, a ese chico de La Quiaca lo estaría dejando en el atraso respecto de otro chico de Buenos Aires. La interconexión tiene que ver también con lo social. No sólo es un tema económico. Eso es dar acceso a una mayor competitividad a las nuevas generaciones. Si no lo hacemos, estaríamos dejando atrasada a toda una sociedad.