FormosaHermosa / Tampoco se pueden sacar fotografías en Laguna Oca?

Fuente: Facebook de Jorge Pérez

LOS DOLORES QUE NOS QUEDAN SON LAS LIBERTADES QUE NOS FALTAN. “Esta mañana temprano intente ir a contemplar un amanecer y plasmarlo en fotografías en Laguna Oca, pero me tuve que quedar con las ganas y todos por una orden verbal de un superior, según los policías del lugar. Consulte que era lo que me estaban imponiendo, una ley, ordenanza, una resolución de la zona de biosfera, pero la respuesta fue una orden verbal de arriba. No fui el único que intento ir a contemplar el lugar. Hace un tiempo saque una foto en el mismo lugar donde hoy se levanta una reja.

Se gastan miles de pesos para promocionar la provincia pero después esos lugares públicos no se pueden visitar en horarios más habituales para la fotografía. Espero que esté atropello a las libertades individuales termine, ya que esta situación causa bronca e impotencia”.