El desafío de generar trabajo

Escribe: Elio Albarenga

Quienes gobiernan, enfrentan el desafío de generar fuentes de trabajo y producción, sostener y dar la posibilidad de mantener las igualdades a las próximas generaciones. Esto depende de la formación y oportunidades de formación que tenga una sociedad, además, de las decisiones políticas de quienes gobiernan los Estados.

Los mercados laborales cada vez más exigentes, el deterioro de la actividad económica, recesión, inflación, caída del consumo, entre otros, ponen a los gobernantes, frente a un desafío que es el de generar trabajo y sostener en el tiempo la estabilidad laboral. Por eso es fundamental que estos, accionen de manera urgente para generar las condiciones donde existan oportunidades laborales, así, de manera inconsciente, evitar tensiones sociales.

Según el informe de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), sobre perspectivas sociales y de empleo en el mundo para este año, indica que el número de desocupados en el planeta se sitúa en 199,4 millones. Es probable que otros 1,1 millones de desempleados se agreguen a la cifra en 2017.

Raymond Torres, Director del Departamento de Investigación de la OIT, preciso que” los responsables de la toma de decisiones deben concentrarse más en fortalecer las políticas de empleo y enfrentar las desigualdades excesivas”. Destaco que “existen muchas evidencias de que las políticas sociales y del mercado laboral bien formuladas son esenciales para impulsar el crecimiento económico y abordar la crisis del empleo”.

El 1ro de mayo de este año, día del trabajador, el presidente Macri dijo en la sede porteña de Uthgra que “hace 5 años que no se genera trabajo de calidad, porque ocultaron el desempleo con trabajo público inútil”, seguidamente, el 17 de octubre en su visita al Vaticano había dicho que el desafío para el país “es crecer y generar empleo”.

Venimos a nuestra provincia y en Noviembre de este año, el gobernador Insfrán, aseguro que en esta etapa de desarrollo, lo que le interesa es” la pequeña y mediana empresa que es la generadora genuina de mano de obra, estén instalándose y vayan creciendo en todo el territorio de la provincia”.

Y explico que es “ahí donde vamos a lograr la inclusión y el pleno empleo”. Al margen de los dichos, se acerca fin de año, el sueldo y aguinaldo se pagan antes de navidad, el bono en enero, habrán unos 2 millones de pesos circulando, y uno empieza a hacer balances, vote bien, vote mal, me fue bien, me fue mal, y lo que a uno se le pueda llegar a ocurrir, pero ojo, quienes nos gobiernan tienen la enorme responsabilidad y el gran desafío de generar fuentes de trabajo; el año que viene hay elecciones y uno supone que esto estará en agenda de campaña, y debemos como ciudadanos saber, escuchar y analizar, no sea cosa que lo que me prometieron después no lo cumplan.