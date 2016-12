Carta abierta a los formoseños

ESPACIO CONTRATADO

El jueves 06 de octubre hemos asistido con estupor, asombro e indignación a la derogación de la Ley de creación del Colegio Médico de Formosa, argumentada en fundamentos falaces, livianos e impropios de legisladores de los cuales se espera un nivel de debate acorde al lugar que ocupan, sobre todo considerando que algunos de ellos son médicos.



El diputado Agustín Samaniego argumentó dentro de algunas de sus palabras que era “una ley vetusta que no genera nada”, le recordamos al legislador que en la actualidad hay leyes vigentes sancionadas en la época de la dictadura como la del Código Aduanero, la del régimen Penal Juvenil y otras. No hubo reglamentación porque es decisión del Poder Ejecutivo hacerlo, sabemos de intentos anteriores de formar un Colegio Médico, y el cercenamiento de los mismos.

Con respecto a que dice “encontramos conveniente derogar estos decretos leyes”, nos parece absolutamente clara la conveniencia temporal del gobierno de hacerlo en este momento, considerando que esta ley como el mismo diputado lo indica es de 1980, es decir a nadie molestó su existencia por más de 35 años hasta ahora, cuando es de público conocimiento la formación de una Comisión de médicos, elegida en una Asamblea realizada el 30 de Agosto del año en curso con la presencia de más de 150 médicos y aval de colegas del interior, para la puesta en marcha del Colegio Médico.

Recordemos la existencia de otros Colegios/Consejos que agrupan a profesionales tales como Abogados, Ingenieros y Arquitectos.

El control de la matricula profesional, hoy en manos del Ministerio de Desarrollo Humano se transformó en el baluarte a “cuidar”; dice el Dr. Samaniego que el control de la misma se encuentra en manos de la sociedad “porque la salud compete a todos”.

Los médicos como parte de esta sociedad somos los principales interesados en su buena aplicación ya que la matricula regula y jerarquiza el buen ejercicio profesional.

El Colegio Médico es una institución que regula la actividad profesional, asegura a toda la comunidad que sus profesionales son debidamente acreditados y realiza un control sobre las normas éticas y la calidad y eficiencia del ejercicio médico. Trabaja en forma mancomunada con los organismos del estado en pos de mejorar y elevar el nivel de la salud de la población.

NO es un partido político; NO reemplaza a las gerenciadoras de salud existentes; NO busca intereses mezquinos ni ocultos. Punto importante: el Colegio Médico NO es un ente recaudador, tiene fines deontológicos.

Instamos a todos los médicos (y a todos los formoseños que deseen acompañarnos) a la unión por el derecho a agruparnos amparados por el Capítulo Cuarto Art. 84 del consagrado en nuestra Constitución Provincial y el Capítulo Primero Art. 14 y 14 Bis de la Constitución Nacional.

FIRMADO: COMISION PRO COLEGIO MEDICO DE FORMOSA