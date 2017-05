El ex director del Pami-Formosa negó el procesamiento; aquí la resolución

José Víctor Fernández, ex director ejecutivo de Pami – delegación Formosa- en relación a lo publicado: hoteles Fantasmas: procesamiento… en los distintos medios locales en sus páginas web y en soporte papel, dada a conocer a la sociedad Formoseña el día Sábado 30/07/2016.

De la existencia de un procesamiento en mi contra, he tomado conocimiento como toda la sociedad por los medios. Ni yo ni mi abogado hemos sido notificados formalmente de ninguna medida procesal como la publicada. De haberse dictado, los medios fueron notificados antes que nosotros,cosa que llama mucho la atención.

El Juzgado interviniente había ordenado la realización deuna pericia contable, justamente, para determinar la existencia de irregularidades y eventualmente el perjuicio; hasta el día de hoy pese a designarse a los peritos no fue realizada.

La importancia de esta pericia contable radica en que permitirá aclarar al juez si efectivamente hubo irregularidades y el área donde las mismas se verificaron; y más importante es que me permitirá efectuar la defensa legal correspondiente.

Es por ello, que he dado instrucciones a mi abogado para que verifique que está pasando, dado que oportunamente me he reservado el derecho de hacer el descargo para el momento en que estén todos los elementos de prueba en la causa y fundamentalmente esta pericia contable.me parece al menos sugestivo que esta medida se dicte en estas condiciones procesales contradiciéndose lo que el mismo Juzgado ordenó en su momento.

Que desde ya aclaro a toda la sociedad que no he cometido ningún tipo de irregularidades y que ello será demostrado y acreditado en el expediente penal tramitado.

La “aclaración” de Fernández se difundió desde la subsecretería de Comunicación Social del Gobierno de Formosa.

Que, por último, consideramos junto a mi abogado, que esta medida si es que es cierta, es sumamente arbitraria y sin fundamentos y por ello vamos a interponer recurso de Apelación para que la Cámara de Apelaciones del Chaco resuelva esta cuestión.

LA NOTICIA DEL PROCESAMIENTO QUE SE DIFUNDIÓ EN BUENOS AIRES

El ex titular del PAMI de Formosa Víctor Fernández fue procesado por la contratación de “hoteles fantasma” en Buenos Aires donde los afiliados debían hospedarse para hacerse estudios, pero esos establecimientos no existían, en una defraudación al Estado que alcanza los 8 millones de pesos.

El procesamiento fue resuelto por el juez subrogante del Juzgado Federal número 1 de Formosa, Juan Carlos Vallejos, luego de que una empleada del organismo denunciara a la justicia formoseña hechos de corrupción.

La denuncia fue tomada por la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del PAMI y su Programa de Atención Médica Integral (UFI-PAMI) que determinó que los empleados “eran presionados para sacar expedientes por temor a perder su trabajo”.

“Estos expedientes eran para la contratación de hoteles de Capital Federal donde los afiliados debían hospedarse para hacerse estudios en los hospitales de Buenos Aires pero esos hoteles no existían”, confirmó a Télam el actual titular del PAMI en Formosa, Diego Dos Santos.

Indicó además “hubo una facturación aproximadamente a los ocho millones de pesos, por la contratación de estos hoteles que no existen”.

En esa misma línea, el titular del PAMI aseguró que en la delegación Formosa “se hizo mucho desmadre, hubo mucha falta de compromiso para con los jubilados, cuando nosotros entramos había muchos expedientes tirados, cajoneados, prestadores castigados por ser de distinto signo político, hasta con el hospital de Alta Complejidad teníamos deudas de años anteriores por más de 6,5 millones de pesos”.



“Tal es así que me reuní con los directores del hospital y me comprometí a gestionar para pagar esa deuda, y a la fecha vamos pagando 2,5 millones de pesos”, aseguro Dos Santos.

El titular del PAMI en Formosa dijo que “Fernández preveía primero hacer negocios y poco le interesaba los jubilados”.