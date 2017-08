“Pensé que me mataba”, dijo la periodista que fue robada a punta de pistola

En la madrugada del lunes, un hombre asaltó a punta de pistola a la periodista Paola Duré para robarle la cartera en el barrio Villa del Rosario. El hecho sucedió cuando la joven volvía a su casa y en la avenida Nicolás Avellaneda entre José María Uriburu y Don Bosco. Un sujeto que también transitaba en moto le cierra el camino y le da la orden de que le de la cartera. Tras hacer la denuncia policial, la víctima se quejó de que en la Comisaría no tenían disponibles móviles para perseguir al ladrón.

Paola Duré, periodista de un medio gráfico local, relató lo sucedido: “Salí para ir a una farmacia de turno, cuando regresaba a mi casa un hombre me cerró el camino y me ordenó que le de mi cartera, “porque mirá”, dijo y sacó el arma”.

“Me quedé paralizada, él sólo repetía que no saque nada de la cartera, yo acaté y se la entregué. La cartera era de mucho valor y en ella estaba mi celular, mi billetera con dinero, documento, tarjetas de crédito. Hasta me dejó sin obra social porque ahí estaba el carnet”, relató.

Seguidamente, Duré añadió que en ese momento se imaginó muerta, “a pesar de que le di la cartera, pensé que me mataba igual porque me volvió a apuntar con el arma. Le grité que no, es decir, que no me mate. Es una locura que lleguemos al punto de pedir por nuestra vida. Afortunadamente, huyó, se metió por el barrio Virgen del Rosario” relató.

Por otra parte, contó que realizó la denuncia en la Comisaría Sexta y no hicieron el patrullaje estando a tiempo de encontrar al ladrón porque no tenían móviles disponibles: “ni bien el ladrón se fue, di la vuelta a hacer la denuncia y les dije a los policías que estaban a tiempo de encontrarlo, hasta vi por donde el delincuente se fue. Me respondieron: “no tenemos movil, recién salió uno para otro requerimiento”. Es decir, que para quienes nos tienen que cuidar que te apunten con un arma no significa nada”.

“Yo no quiero volver a salir de mi casa, sabiendo que esa persona anda armada con total libertad. Es más, hice público el caso para que no le pase a nadie más. Así me enteré que el mismo tipo le robó con la misma modalidad a una chica sobre la calle Napoleon Uriburu esa misma noche. Por la coincidencia en la descripción era el mismo”.

La víctima de la inseguridad en la ciudad, señaló que el malviviente usaba puesta una campera roja y llevaba el arma en la manga. También describió que transitaba en una moto Honda Wave color roja.

Por último, agregó: “Sólo pido que lo encuentren y esté en la cárcel como tiene que ser y que la justicia no lo libere a los días. Lastimosamente, para la justicia que una persona te apunte con un revólver no tiene importancia y es excarcelable. Pero eso tiene que cambiar”.